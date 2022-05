Foto: Ieskats jaunajā 'Orkla Biscuit Production' cepumu un vafeļu ražotnē Ādažos

"Orkla Latvija" māsas uzņēmums "Orkla Biscuit Production" pavisam drīz Ādažos atklās jauno cepumu un vafeļu ražotni, un šodien tās pamatos tika iemūrēta īpašā kapsula.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ražotnes ēka jau ir uzbūvēta, tajā šobrīd tiek izvietotas iekārtas, un pirmās ražošanas līnijas jau drīzumā sāks darboties.

Jau ziņots, ka pēc jaunās ražotnes atklāšanas tajā taps vismaz 10 dažādu zīmolu cepumi un vafeles, tajā skaitā arī "Selgas" zīmola produkti. Jaunā ražotne būs lielākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā, radot ap 300 jaunu darba vietu.

"Orkla" grupas uzņēmums "Orkla Biscuit Production" ir "Orkla Latvija" māsas uzņēmums, kas no organizatoriskās struktūras, darba specifikas un darba organizācijas viedokļa atšķiras no visiem citiem "Orkla" grupā esošiem uzņēmumiem. "Orkla Biscuit Production" ir ražošanas uzņēmums, kas apvienos pieredzi un praksi no Latvijas un Skandināvijas cepumu un vafeļu ražošanas tradīcijām.

Latvijā saražotie cepumi un vafeles 75%-80% no saražotās produkcijas tiks ražoti priekš citiem "Orkla" grupas uzņēmumiem Ziemeļvalstīs (Zviedrijai, Norvēģijai, Somijai, arī Igaunijai un, protams, Latvijai.

Orkla grupā šīs ražotnes būvniecība kā projekts tika uzsākts jau 2018. gadā. 2020. gada maijā tika dibināts jauns uzņēmums SIA "Orkla Biscuit Production", kas ir daļa no procesa, lai "Orkla" cepumu un vafeļu ražošanu koncentrētu vienā vietā un uzbūvētu jaunu ražotni Ādažos. Līdz ar to cepumu un vafeļu ražošana no Kungelvas (Zviedrijā) un Rīgas (Artilērijas ielas) tiks pārcelta uz jauno ražotni. Šīs izmaiņas tiks veiktas līdz 2023. gadam. Konkursa kārtībā 2020. gada 25. septembrī par jaunās "Orkla Biscuit Production" cepumu un vafeļu ražotnes būvnieku tika izvēlēta būvkompānija "Merks".

Foto: Publicitātes attēli

Šis ir apjomīgākais projekts, ko "Orkla" grupa ir īstenojusi. Tas arī vienlaikus apliecina "Orkla" grupas ilgtermiņa plānus Latvijā. Tās būvniecībā vien tiek ieguldīti 32 miljoni eiro. Papildus jaunajai ēkai, vēl vairāk tiks investēts jaunu iekārtu iegādē, tādējādi radot vienas no lielākajām investīcijām pārtikas ražošanas nozarē Latvijā kopš neatkarības atgūšanas. Jaunā ražotne arī kalpos kā piemērs citiem Orkla grupas uzņēmumiem ilgtspējas jomā, jo tajā tiks radīti tādi apstākļi, lai nodrošinātu ilgtspējīga darba procesa organizēšanu.

Plašāk par jaunās ražotnes darbību un plāniem iespējams izlasīt intervijā portālā "Delfi Bizness" .