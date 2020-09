Foto: Ieskats 'Kado Karim' dzīvojamā kompleksa projektā Jūrmalā

Nekustamo īpašumu uzņēmums "Baltic Sotheby's International Realty" uzsācis sadarbību ar dzīvojamā kompleksa projektu Jūrmalā – "Kado Karim", kuras ietvaros tiks nodrošināta potenciālo klientu piesaiste, konsultācijas telpu pielāgošanā individuālām prasībām, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dzīvojamais komplekss sastāv no trim funkcionāli apvienotām mājām, kas veidotas vienotā arhitektūras stilā, un tajā ir 21 apartaments, kā arī septiņi divlīmeņu penthausi ar plašām terasēm uz jumta. Slēgta apsargājamā teritorija ar videonovērošanu, pazemes stāvlaukums, čipa pieejas kartes, lobijs ar konsjerža servisu visu diennakti, kā arī labiekārtots pagalms. Dzīvojamā kompleksa kopējā teritorija – 5352 m2. Kompleksā ir arī pazemes stāvvieta 42 automobiļiem, kā arī viesu virszemes stāvvieta pieciem auto. Projektā ir izveidota gudrās ēkas sistēma.

Ēku komplekss ar visaugstākās klases apartamentiem "Kado Karim" atrodas Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4, netālu no Dzintaru koncertzāles un dažu minūšu gājienā no jūras. Dzīvojamam kompleksam nav analogu Baltijā. Tā realizēšanai tika izveidota profesionāļu komanda, piesaistīti pasaulē labākie uzņēmumi, izmantotas jaunākās izstrādes tehnoloģijas arhitektūrā un dizainā. Projekta autors ir pasaulē pazīstamais amerikāņu dizaineris Karims Rašids (Karim Rashid) – viens no desmit vispieprasītākajiem dizaineriem pasaulē. Galvenais projekta arhitekts ir Andis Sīlis, kura vadītais arhitektu birojs ir arī citu zināmu ēku autori ("Mercedes Benz" auto tirdzniecības centrs, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunais korpuss u.c.). "Kado Karim" projekts ir ticis augsti novērtēts "Luxury Brand" kategorijās arī starptautiski. Projekta arhitektūru veido pludlīniju, noapaļotas formas – mierīgas un dabiskas – harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē.

"Baltic Sotheby's International Realty" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Vestards Rozenbergs norāda, ka ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas mērogā ir maz līdzvērtīgu projektu. Viņš teic, ka pieprasījums pēc Jūrmalas "premium" īpašumiem šajā laikā ir noturīgs, un šis projekts jaunajām "premium" īpašumu tendencēm pilnībā atbilst.

"Baltic Sotheby's International Realty" pārdošanas direktore Līga Kohtanena teic, ka sadarbības ietvaros uzņēmums konsultēs projekta pārstāvjus pārdošanas stratēģijā, kā arī palīdzēs nodrošināt pārdošanas procesu, vienlaikus sniedzot palīdzību, popularizējot šo ēku kompleksu.

"Kado Karim" projekta pārstāvis Andris Litiņš skaidro, ka, ieklausoties sadarbības partnera "Baltic Sotheby's International Realty" ieteikumos un pieredzē, ir gatavi piemēroties jaunajām klientu prasībām pēc augstākās klases īpašumiem, t.sk., pielāgojot apartamentu ērtības un izmērus konkrētām klientu vēlmēm.