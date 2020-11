Foto: Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss 'Zunda parks' attīstības vīzijai

Noslēdzoties starptautiskam metu konkursam vēsturiskās “Zunda parks” teritorijas attīstības vīzijai, par labāko no 14 iesniegtajiem piedāvājumiem žūrija atzinusi SIA ‘Ruume arhitekti” un SIA “K forma” redzējumus, informē “Galio Group”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tie paredz pārvērst gandrīz astoņus hektārus lielo teritoriju Daugavgrīvas ielā 31 par daudzfunkcionālu komerciālo un dzīvojamo ēku kvartālu, nodrošinot labiekārtotu pilsētvidi ar ērtu loģistiku un satiksmes organizāciju. Atzinīgi novērtēti un ar naudas balvām apbalvoti vēl četri piedāvājumi.

"Žūrijas priekšā bija izaicinošs uzdevums – izvēlēties labāko piedāvājumu no 14 iesniegtajiem darbiem no 6 valstīm , kas vislabāk atbilstu iecerei attīstīt "Zunda parks" kvartālu par rīdziniekiem iecienītu un mūsdienīgu vidi, kurā dzīvot, strādāt un pavadīt atpūtas brīžus. Jāatzīst, ka darbu vērtēšanas process noritēja trīs nedēļas, un pieņemt lēmumu par labu vienam no konkursantiem nebija viegli, jo iesniegti tiešām interesanti un arhitektoniski pārdomāti risinājumi. Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par dalību un unikālu vīziju izstrādi," saka konkursa rīkotāju pārstāvis un "Galio Development" valdes loceklis Kaspars Beitiņš.

Iesniegtos darbus vērtēja žūrija deviņu profesionālu nozares ekspertu sastāvā. Žūrijas komisijā piedalījās arhitekti un pilsētplānotāji no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas un Nīderlandes, kā arī atbildīgo institūciju pārstāvji no Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, kā arī konkursa rīkotāja "Galio Group".

Konkursa ietvaros visaugstāko novērtējumu guvuši pieci piedāvājumi. Pirmās vietas ieguvēji ir personu apvienība SIA "Ruume arhitekti" un SIA "K Forma", otrās vietas ieguvēji - personu apvienība "Rem Pro" un "Aketuri Architektai". Konkursā piešķirtas divas trešās vietas - "Arrow Architects" (Kopenhāgena, Dānija) un Etienne Borgos no "Borgos Pieper Limited" (Barselona, Spānija). Savukārt veicināšanas balvu ieguvusi SIA "Mark arhitekti" sadarbībā ar SIA "ALPS ainavu darbnīca" un SIA "IE.LA Inženieri".

Ņemot vērā, ka teritorija atrodas pilsētbūvnieciski un ainaviski nozīmīgā vietā un tās attīstība mainīs esošo Pārdaugavas pilsētvidi, radot jaunas skatu perspektīvas un papildinot Daugavas kreisā krasta siluetu, žūrija pievērsusi īpašu uzmanību ainavas harmonizācijas aspektam. Tāpat liels uzsvars tika likts uz kvalitatīvas pilsētvides izveidi un infrastruktūras pieejamību, tajā skaitā, pārdomāti organizētiem gājēju un veloceliņu tīkliem, optimālai transporta plūsmai, kā arī publiski pieejamām relaksācijas zonām un piekļuvei kanāla krastam ar iedzīvotāju atpūtai piemēroto ūdensmalu.

"Zundas Parks" attīstība un projekta realizācija plānota vairākās fāzēs. Galīgais priekšlikums tiks izvēlēts pēc izvērtējuma konkursa otrajā kārtā, kas norisināsies tuvāko mēnešu laikā.

Pirmo celtniecības fāzi ir plānots uzsākt 2022. gadā. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā sasniegs 100 miljonus eiro.

"Galio Group" ir Lietuvā dibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu nekustamo īpašumu attīstīšanu Centrālajā un Austrumeiropā ar 230 miljoniem eiro kopējos aktīvos un neto aktīviem 205 miljonu eiro vērtībā. Latvijā uzņēmumam pieder zemesgabali Gustava Zemgala gatvē, Brīvības gatvē, ka arī Daugavgrīvas ielā, kuros turpmāko gadu laikā plānots attīstīt vairākus multifunkcionālus projektus, uzbūvējot ap 2000 jaunu dzīvokļu, kā arī mūsdienīgus birojus aptuveni 110 000 m2 platībā.