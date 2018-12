Foto: 'SexyStyle' izplešas Rīgā, atvērts jau trešais veikals

Turpinot biznesa ideju par intīmpreču veikalu kā ērti pieejamu, gaišu un patīkamu iepirkšanās vietu, Latvijā lielākais erotisko fantāziju un aksesuāru veikals "SexyStyle" piektdien, 14. decembrī, atklāja jaunu veikalu tirdzniecības centrā "Domina". Šī gada laikā šis ir jau otrais veikals, ko "SexyStyle" atver lielveikala telpās, bet astoņu gadu pastāvēšanas laikā uzņēmums Rīgā kopumā izveidojis trīs veikalus.

""SexyStyle" vienmēr ir vēlējies parādīt Latvijas sabiedrībai, ka intīmpreču veikali var būt gaiši, patīkami, ar zinošiem konsultantiem, kuri ļauj pircējam justies ērti un nekautrēties no savām vēlmēm. Atverot veikalus tirdzniecības centros, tiek vēl vairāk veicināta sabiedrības izpratne par to, ka sekss ir normāla dzīves sastāvdaļa, no kuras nav jākaunas," uzsver "SexyStyle" komercdirektors Mārtiņš Jēkabsons.

Jaunā veikala kopējā platība ir 85 kvadrātmetri, tas atrodas tirdzniecības centra "Domina" pirmā stāva C zonā – salīdzinoši klusākajā veikala daļā, kas pircējiem ļauj justies gana diskrēti. Jaunā veikala iekārtojumā saglabāts ierasti gaišais un patīkamais "SexyStyle" stils, kas klientiem ļauj viegli orientēties preču klāstā. Ieejai tuvākajā daļā atrodami dažādi lubrikanti, masāžas kosmētika un sajūtas stimulējošie līdzekļi, bet tālāk – pikanta apakšveļa, kā arī daudzveidīgas pieaugušo rotaļlietas un aksesuāri.

Jaunajā veikalā preču sortiments ir teju uz pusi lielāks nekā iepirkšanās centrā "Olimpia". Preču klāstā ir pircēju iecienītākās un pirktākās preces, kā arī šobrīd aktuālie dāvanu komplekti svētkiem, kas kopumā ļaus Rīgas labā krasta pircējiem iepirkties vienkāršāk, nedodoties uz Rīgas centru.

"Šo gadu laikā esam kļuvuši par Latvijas lielāko intīmpreču tirgotāju. Tas ir grūta darba rezultāts. Tā ir darbinieku apmācība par pareizu pārdošanu tā, lai klients pēc mūsu veikala apmeklējuma aizietu apmierināts un ieinteresēts atgriezties. Tās ir mārketinga kampaņas, kas prasa daudz resursu un izdomas, lai reklāma būtu pieņemama gan televīzijai, gan drukātajai presei, nekaitinot cilvēkus. Arī sabiedrības izglītošana, lai veicinātu sapratni un pieņemšanu. Esam kļuvuši tik lieli, ka šogad mums pat ir sava "SexyStyle" basketbola komanda gluži kā lielajiem uzņēmumiem," stāsta Jēkabsons.

"SexyStyle" klientu loks ir visdažādāko vecumu cilvēki. "No jauniešiem, kam aktuāli droši kontracepcijas līdzekļi un kuru piedāvājums pie mums ir daudz plašāks un specifiskāks nekā parastajos veikalos, līdz 25-50 gadus veciem pāriem, kuri vēlas izmēģināt ko jaunu, kā arī vecāki un pieredzējušāki cilvēki, kas vēlas atsvaidzināt un piešķirt dzirkstelīti attiecībām," stāsta Jēkabsons.

Kā atzīst Jēkabsons, jaunā veikala atvēršana apliecina, ka Latvijas iedzīvotāji seksuāli kļūst arvien atvērtāki, drosmīgāki, brīvāki no aizspriedumiem. "Protams, šāda tendence ir vērojama, bet ne tik ātri, kā mēs vēlētos. Visatvērtākā, protams, ir jaunā paaudze, bet pastāv arī izņēmumi. Diemžēl joprojām ir arī ļoti daudz cilvēku, kas uzskata, ka sekss nav svarīgs, taču mūsu uzņēmums popularizē domu par seksuālās dzīves kvalitāti kā priekšnoteikumu laimīgām attiecībām, labai pašsajūtai un veselam ķermenim. Sekss ir viena no cilvēka pamatvajadzībām gan fiziskā, gan emocionālā līmenī un to nedrīkst noliegt," saka Jēkabsons.

Cilvēku atvērtību apliecina arī "SexyStyle" veikala darbība iepirkšanās centrā "Olimpia". "Klienti, ienākot mūsu veikalā, nesastingst, viņi zina, ka neviens veikalā viņus nenosodīs, ka viņi saņems kvalitatīvu, uz klientu vērstu apkalpošanu. Visi mūsu darbinieki ir ļoti atvērti. Tāpat esam pamanījuši, ka klienti vairs nekautrējas no savām vēlmēm, ir gatavi droši runāt ar konsultantiem par savām vajadzībām pat tad, ja veikalā ir arī citi apmeklētāji, kas ir ļoti pozitīvi," saka Jēkabsons.

Ņemot vērā, ka "SexyStyle" biznesa ideja un pasniegšanas veids ir veiksmīga, uzņēmums plāno attīstīties arī ārpus Latvijas Eiropas virzienā, uzsver Jēkabsons. Savukārt, ņemot vērā Latvijā kritiski augsto saslimstību ar HIV/AIDS un lielo pusaudžu grūtniecību skaitu, uzņēmums plāno plašāk pievērsties Latvijas jauniešu informēšanai par drošu seksu.

"SexyStyle" ir Latvijas ģimenes uzņēmums, kurš biznesu veidojis no pašiem pamatiem, katru gadu panākot apgrozījuma pieaugumu. Kā stāsta Jēkabsons, šis gads uzņēmumam ir bijis ļoti dinamisks – atvērti divi jauni veikali, tapusi jauna, daudz kvalitatīvāka mājaslapas versija. Tāpat ir nomainīta uzskaites un grāmatvedības sistēma, lai uzņēmums kļūtu vēl efektīvāks, kā arī īstenotas pārmaiņas vadībā, lai uzņēmumā nodrošinātu izaugsmi un jaunu ideju attīstību.