Gada laikā sarucis darba devēju skaits, kas plāno pieņemt jaunus darbiniekus, liecina aptauja

Saskaņā ar personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" veikto uzņēmumu aptauju šī gada janvārī vairāk nekā trešā daļa jeb 36% darba devēju ieplānojuši jaunu darbinieku nodarbināšanu 2023. gadā. Salīdzinot ar aptaujas rezultātiem pirms gada, šādu darba devēju skaits ir samazinājies par 18%, savukārt ar augustu – pieaudzis par 4%.

Darba devēju aptaujas rezultāti liecina, ka šogad katrs trešais jeb 34% darba devēju izmaiņas darbinieku skaitā nav plānojuši, 18% plāno gan pieņemt, gan atlaist darbiniekus, 4% paredzējuši darbinieku skaita samazinājumu, bet 9% darba devēju šī gada janvārī vēl nebija pieņēmuši lēmumu.

Paredzams, ka lielākais pieprasījums pēc darbaspēka šajā gadā būs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un tirdzniecības nozarēs, kur darba devēji ir optimistiskāk noskaņoti nekā pirms gada. Augsts pieprasījums pēc darbiniekiem gaidāms arī apstrādes rūpniecības, finanšu un būvniecības nozarēs.

Turpat puse no darba devējiem kā galveno iemeslu jaunu darbinieku piesaistei min uzņēmuma darbības paplašināšanos un darba apjoma pieaugumu, savukārt ceturtā daļa – gaidāmo darbinieku mainību. Darba devēji, kuri nav plānojuši personāla skaita izmaiņas, to galvenokārt pamato ar vēlmi izmantot efektīvāk esošos darbinieku resursus.

Attiecībā par darbaspēka pieejamību joprojām ievērojama daļa darba devēju, turpat 60%, atzīst, ka darbinieku atrašana pēdējā gada laikā ir kļuvusi sarežģītāka, ir mazāk pieteikumu un pieejamo talantu, kas ir nedaudz mazāks pesimistiski noskaņoto uzņēmumu īpatsvars nekā pirms gada. Savukārt attiecībā par šo gadu 40% uzņēmumu sagaida, ka situācija darbaspēka pieejamības jomā nemainīsies, un tikpat daudz uzņēmumu arī prognozē situācijas pasliktināšanos.

Aptaujas rezultāti liek secināt, ka šogad puse jeb 51% darba devēju ir ieplānojuši atalgojuma palielinājumu saviem darbiniekiem, no kuriem vairums to plāno palielināt 5-10% apmērā. Salīdzinot ar aptaujas rezultātiem pirms gada, šādu darba devēju skaits ir samazinājies par 10%, savukārt ar augustu - pieaudzis par 14%. Turpat 40% darba devēju atalgojumu šajā gadā plāno saglabāt nemainīgu, bet 11% atklāja, ka tas tiks gan paaugstināts, gan samazināts atkarībā no darbinieka.

Ceturtā daļa jeb 25% darba devēju ieplānojuši šajā gadā palielināt papildus labumu grozu saviem darbiniekiem, savukārt 45% to saglabās esošajā līmenī. Vairāk nekā piektā daļa uzņēmumu plāno vai jau iepriekš sākuši papildus finansiāli atbalstīt darbiniekus apkures sezonā.

Darba devēju personāla vadības prioritātes arī šajā gadā būs darbinieku labbūtības uzlabošana, prasmju attīstība un digitalizācija. Aizvien svarīgāka paliek arī iekļaujošas darba vides veidošana un vienlīdzīgas darba samaksas ieviešana uzņēmumā.

"Nenoteiktība ģeopolitiskās situācijas ietekmē, ekonomikas stagnācija un augstā inflācija ir pazeminājusi darba devēju vēlmi piesaistīt jaunus darbiniekus. Tajā pašā laikā ir redzamas pazīmes, ka zemākais punkts ir aiz muguras, un situācija sāk nedaudz uzlaboties nodarbinātības jomā. Nepieciešamība noturēt talantus savā komandā un mazināt inflācijas ietekmi uz darbinieku reālajiem ienākumiem, veicinās algu kāpumu un papildus labumu groza paplašināšanu arī šajā gadā", stāsta Aivis Brodiņš, "CV-Online Latvia" vadītājs.

Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2023. gada janvārī, kopumā aptaujājot gandrīz 200 uzņēmumu pārstāvjus no dažādām nozarēm.