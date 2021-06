Gada pirmajā ceturksnī krietni pieaudzis meža produktu imports

Latvija šogad pirmajos četros mēnešos meža produktus ieveda 382,076 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 28,1% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

No kopējā meža produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 67,2% (gadu iepriekš - 58,5%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 256,595 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2020.gada pirmajiem četriem mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu imports ir palielinājies par 47%.

Tostarp zāģmateriāli ievesti 90,296 miljonu eiro apmērā, kas ir par 102% vairāk nekā 2020.gada pirmajos četros mēnešos, apaļie kokmateriāli – 40,789 miljonu eiro apmērā, kas ir par 21,9% vairāk, bet kurināmā koksne – 23,656 miljonu eiro apmērā, kas ir par 3,3% mazāk.

Vienlaikus papīru, kartonu un to izstrādājumus Latvijā ieveda 95,396 miljonu eiro apmērā, kas ir 25% (gadu iepriekš – 32,9%) no kopējā meža produkcijas ieveduma, un par 0,2% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, savukārt koka mēbeles ieveda 28,281 miljonu eiro vērtībā, kas ir 7,4% (gadu iepriekš – 9%) no kopējā meža produkcijas ieveduma, un par 5,7% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Visvairāk meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas - par 76,496 miljoniem eiro jeb 20% no kopējā meža produkcijas importa, no Baltkrievijas - par 74,502 miljoniem eiro jeb 19,5%, kā arī no Krievijas - par 43,704 miljoniem eiro jeb 11,4%. Salīdzinājumā ar 2020.gada pirmajiem četriem mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas pieaudzis par 33,3%, no Baltkrievijas – par 38%, savukārt no Krievijas – par 32%.





Tāpat par 13% pieaudzis meža produkcijas imports no Polijas, kas pirmajos četros šī gada mēnešos veidoja 38,151 miljonu eiro, kā arī no Igaunijas par 16,3% un bija 37,207 miljoni eiro.

