'iCotton' ieguldīs 2 miljonus eiro autiņbiksīšu ražošanas līnijas iegādē

Liepājas uzņēmums SIA "iCotton" pieņēmis lēmumu 2 miljonu eiro vērtajā konkursā par piegādātāju autiņbiksīšu ražošanas līnijai ar automātisko iepakošanu, ziņo "Lursoft" Klientu Portfeļa monitorings.

Par uzvarētāju konkursā atzīta Ķīnas kompānija "Quanzhou Xinhan Import and Export Trade Co" Ltd.

Paredzamais līguma izpildes termiņš ir šā gada 30.decembris.

Iepirkumu uzņēmums rīkojis ES atbalsta fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" projekta ietvaros.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA "iCotton" 2019. gadā apgrozījis 26,27 miljonus eiro un nopelnījis 3,53 miljonus eiro. Balstoties uz "Lursoft" Multi atskaites datiem, uzņēmuma apgrozījums kopš tā reģistrācijas ik gadu palielinājies.

Uzņēmums ar darba vietām nodrošinājis 110 darbiniekus, iedzīvotāju ienākuma nodoklī gada laikā samaksājot 200,01 tūkstoti eiro, savukārt valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 443,58 tūkstošus eiro.

SIA "iCotton" reģistrēts pirms desmit gadiem un pieder Dmitrijam Renevam un Maralbekam Gabdsattarovam no Krievijas.