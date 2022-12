Jaunākie cenu pieauguma dati liecina, ka straujākais cenu kāpums visdrīzāk jau ir aiz muguras, taču arī izteiktu cenu kritumu tuvāko mēnešu laikā nevarēs novērot, uzskata ekonomisti.

Vienlaikus viņi pamanījuši, ka, neskatoties uz pirktspējas samazināšanos, pircēji veikalā ne vienmēr seko līdzi saviem izdevumiem, izvērtē produktu cen,as un to pieaugumu, tādēļ bieži vien pērk preces, neskatoties uz to, cik augsta ir to cena. Tā rezultātā reālajam IKP šogad augot apmēram par 2%, algu pirktspēja ir kritusies apmēram par desmito daļu, bet uzņēmumu peļņa šajā laikā ir pieaugusi.

Tādēļ eksperti iesaka pie plaukta apstāties un pavērtēt, cik adekvātas ir konkrēto produktu cenas un padomāt, vai nebūtu vērts pamainīt savu ēdienkarti.