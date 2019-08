Iedzīvotāju attieksme saistībā ar ieceri būvēt ukraiņu olu ražotni Madlienā noraidoša; pašvaldībai – neitrāla

Ogres novada iedzīvotāju attieksme pret Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmuma "Gallusman" ieceri būvēt ukraiņu olu ražotni Madlienas pagastā ir noraidoša, kamēr pašvaldība ir noskaņota neitrāli.

Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska un šī nodaļas speciālists speciālists lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēnijs Duboks pastāstīja, ka uz trešdien vakarā notikušo ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu par "Gallusman" ieceri izveidot olu un olu produktu ražotni Ogres novada Madlienas pagastā bija ieradušies daži desmiti iedzīvotāju, kuri bija ļoti aktīvi piedalījās ziņojuma apspriešanā, kā arī bija labi sagatavojušies šai sanāksmei. Diskusijās neizpalika arī emocijas.

"Kopumā attieksme saistībā ar ieceri būvēt olu ražotni Madlienas pagasta teritorijā ir noraidoša, motivējot to ar dzīves vides kvalitātes pasliktināšanos. AS "VentEko" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums iedzīvotājus nepārliecināja," pauda pašvaldības pārstāvji, norādot, ka iedzīvotāju ziņā ir izvēlēties veidu, kā cīnīties par vai pret attiecīgā investīciju projekta realizāciju, ja iedzīvotāji to nevēlas.

Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Nikolajs Sapožņikovs pastāstīja, ka atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme nav plānota. Taču ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas termiņš tika pagarināts par piecām dienām – līdz 27. augstam.

Komentējot pašvaldības skatījumu uz attiecīgo ieceri, viņš teica, ka Ogres novada pašvaldības attieksme saistībā ar ieceri būvēt ukraiņu olu ražotni Madlienas pagastā ir neitrāla. Pašvaldības interesēs ir uzņēmējdarbības attīstība visā novada teritorijā – pilsētā un pagastos.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka jebkuram būvniecības ieceres procesam jānotiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ko savā darbībā ievēro arī Ogres novada pašvaldība saistībā ar Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" ieceri būvēt olu ražotni Ogres novada teritorijā.

Jau ziņots, ka "Gallusman" ir Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums. "Ovostar Union" ir apstiprinājis plānus izveidot Latvijā jaunu olu produkcijas ražotni, līdz 2026. gadam investējot tās izveidē vismaz 85 miljonus eiro un radot līdz 200 jaunu darbavietu. Ražotnes būvniecību plānots sākt 2019. gada otrajā pusē.

"Ovostar Union" ir uzņēmumu grupa, kura galvenā holdinga uzņēmuma "Ovostar Union N.V." akcijas kotē Varšavas fondu biržā kopš 2011. gada. "Ovostar Union" Latvijā šobrīd pārstāv divi uzņēmumi – "Gallusman", kas īsteno jaunās ražotnes projektu Latvijā, un SIA "Ovostar Europe", kas kopš 2015. gada nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu Eiropas Savienībā, 2018. gadā sasniedzot 18 miljonu eiro apgrozījumu.

"Gallusman" iecerējusi Latvijā izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi.

Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija. Mēslu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu vai biogāzes ražošanas laukumu plānots izveidot 100x280 metru lielā platībā. Paredzēts, ka astoņi miljoni putnu gadā varētu saražot 259 200 tonnu mēslu. Projektu plānots īstenot divos posmos –pirmās kūtis varētu tapt līdz 2020. gada beigām, bet nākamās – līdz 2026. gada beigām.

"Ovostar Union" vienā uzņēmumu grupā apvieno vairākus dažādās valstīs bāzētus grupas uzņēmumus, kas nodarbojas ar olu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu pasaules tirgos. "Ovostar Union" koncerna apgrozījums 2018. gadā sasniedza 125 miljonus ASV dolāru (110 miljonus eiro), eksportējot produkciju uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm. Koncernā tiek nodarbināti gandrīz 1700 darbinieki.