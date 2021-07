Iedzīvotājus samulsina VID paziņojums par dīkstāves pabalsta sasaisti ar nevakcinēšanos (plkst. 17.33)

Sociālo mediju lietotājus samulsinājis no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) saņemtais ziņojums, kurš apgalvo, ka dīkstāves pabalstu nevarēs saņemt, ja persona ir vakcinējusies pret Covid-19. Savukārt VID skaidro, ka ziņojumā teiktais ir attiecināms uz personām, kuras, vadoties pēc epidemioloģiskajiem noteikumiem, nevar strādāt, jo nav vēl saņēmušās vakcīnu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien sociālajos medijos izplatījās ziņa, ka tie, kuri iepriekš bijuši pieteikti dīkstāves pabalstam, par jūniju to varēs saņemt, ja iesniegs paziņojumu, ka nav vakcinējušies un izslimojuši Covid-19 pēdējā pusgada laikā.

Valsts cenšas piedabūt pēc iespējas vairāk cilvēku doties vakcinēties, bet VID tikmēr uzraksta, ka dīkstāves pabalstu izmaksās tad, ja cilvēks nebūs vakcinējies. Ko, lūdzu? Es esmu vakcinējusies, bet ar visu to joprojām nevaru pilnvērtīgi strādāt ierobežojumu dēļ. pic.twitter.com/xPnvy0zGFy — Alise Pabērza (@adealise) July 2, 2021

Tas samulsināja sociālo mediju lietotājus, kuri norādīja, ka šāda pozīcija netieši mudina cilvēkus turpināt nevakcinēties, saņemt pabalstus un, iespējams, sniegt pakalpojumus neoficiāli.

EM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Evita Urpena skaidroja, ka: "Dīkstāves atbalstam par jūniju jāpiesakās VID līdz 15.07. Atbalsts tiek piešķirts, ja komersantiem, pašnodarbinātām personām un patenmaksātājiem joprojām ir ierobežojumi strādāt, un ja ir vērojams noteiktais apgrozījuma kritums. Dīkstāves atbalsta saņemšanai nav kritērijs vakcinēts vai nevakcinēts."

Ministrijas kritērijos norādīts, ka pabalstu var saņemt tie, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi samazinājušies ne mazāk kā par 20 %, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, vai 30 %, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.

Arī veselības Ministrs Daniels Pavļuts (AP) pauda pārsteigumu par paziņojumu. "Ļoti dīvaini. Ceru, ka pārpratums, jo tā nevajadzētu būt, ka atbalsta sistēma atalgo nevakcinēšanos," viņš rakstīja vietnē "Twitter".

Savukārt Valsts ieņēmumu dienestā (VID), atsaucoties uz EM iepriekš skaidroto, norāda, ka dīkstāves atbalstu par jūniju varēs saņemt tie pakalpojumu sniedzēji, kuri joprojām būs dīkstāvē, jo vēl nav vakcinēti un līdz ar to šobrīd vēl nevar atsākt pakalpojumu sniegšanu.

VID pārstāvis Andrejs Vaivars skaidroja "Delfi Bizness," ka pabalsti tiek piešķirti nozarēm, kurām ir ierobežojumi strādāt. Proti, pabalsts pienākas personām, kuras nav vakcinētas un tādēļ nevar strādāt, savukārt, ja persona ir vakcinēta, tad pabalsts nav piemērojams, jo viņa var strādāt. "Šādā izpratnē vakcinēts vai nevakcinēts princips," norādīja Vaivars. Jāmin, ka atbalsts pieejams līdz jūnija beigām,

Iepriekš ministrija jau skaidrojusi, ka no 1. jūnijā darbu klātienē var atsākt virkne pakalpojumu sniedzēju, ja tie ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19. Neskatoties uz to, ka Covid-19 vakcinētiem vai pārslimojušiem pakalpojumu sniedzējiem pakāpeniski tiek atcelti darbības ierobežojumi, informējam, ka dīkstāves atbalstu par jūniju varēs saņemt tie pakalpojumu sniedzēji, kuri joprojām būs dīkstāvē, jo vēl nav vakcinēti un līdz ar to šobrīd vēl nevar atsākt pakalpojumu sniegšanu.

Valdība maijā lēma - ja pakalpojuma sniedzējs ir vakcinējies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19, no š.g. 1. jūnija tas drīkst individuāli sniegt visa veida skaistumkopšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomas un fotopakalpojumus, kā arī citus saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Pakalpojuma sniegšanās telpā var atrasties tikai pakalpojuma sniedzējs un viens klients (sporta inventāra nomas, pirts, saunas un fotopakalpojumu gadījumā viens pakalpojumu sniedzējs un viena mājsaimniecība). Šajā gadījumā klientiem nav jābūt vakcinētiem