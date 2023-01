Neskatoties uz straujo izmaksu pieaugumu, AS "HKScan Latvia" turpina zīmola "Rīgas miesnieks" produktu attīstību – tuvākajā laikā plānots ieguldīt līdzekļus saldētās produkcijas ražošanas paplašināšanai, kā arī iegādāta zeme netālu no Jelgavas ražotnes.

Pērnā gada nogalē Somijas uzņēmums "HKScan" ir parakstījis līgumu par savu Baltijas meitasuzņēmumu AS "HKScan Estonia", UAB "HKScan Lietuva" un AS "HKScan Latvia", kas ražo produkciju ar zīmolu "Rīgas miesnieks", akciju pārdošanu Igaunijas uzņēmumam AS "Maag Grupp". Plānotā darījuma summa ir 90 miljoni eiro.