Ieņēmumi reklāmas nozarē Covid-19 krīzes dēļ samazinājušies līdz pat 70%

Latvijas reklāmas un mediju aģentūru ieņēmumi Covid-19 krīzes dēļ ir samazinājušies līdz pat 70%, atzina Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

Viņa norādīja, ka reklāmas nozare ir diezgan plaša, tajā ietilpst reklāmas aģentūras, mediju aģentūras, mediji, kā arī daudzi citi uzņēmumi. Tostarp asociācijas biedriem, kas ir reklāmas aģentūras un mediju aģentūras, mediji, sabiedrisko attiecību aģentūras un mediju pētniecības uzņēmumi, faktiski visos segmentos ir vērojams ieņēmumu kritums.

Tostarp Liepiņa minēja, ka aģentūrām situācija ir atkarīga no tā, kāds ir to klientu portfelis. "Ir aģentūras, kas Covid-19 ietekmi izjuta jau krietni agrāk, vēl pirms Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija. Tie bija globālie klienti, kuru bizness sabremzējās daudz agrāk nekā Latvijā. Šis samazinājums katrai aģentūrai atšķiras, bet kopumā samazinājumu jūt visi - ja martā to varbūt vēl neizjuta visi, tad aprīlī jau ir cita aina," viņa sacīja.

Asociācijas vadītāja lēsa, ka reklāmas un mediju nozares uzņēmumu ieņēmumi kopš Covid-19 pandēmijas sākuma ir samazinājušie no 30% līdz pat 70%.

"Maijā atsevišķi uzņēmumi jau prognozē samazinājumu, kas pārsniegs 70%. Citam tas varbūt būs 50%. Jebkurā gadījumā šie skaitļi parāda, ka kritums reklāmas un mediju nozarē ir ļoti liels. Ja skatāmies, kāda ir aģentūru rentabilitāte un peļņa, tad ilgākā laika posmā, ja situācija nemainās, tas būs smags trieciens," teica Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Savukārt jautāta par valsts atbalstu nozares uzņēmumiem, Liepiņa atzina, ka vairums nozares uzņēmumu dīkstāves atbalstam nekvalificējas. "Ir uzņēmumi, kas ir pieteikušies dīkstāves pabalstam, to apliecina Valsts ieņēmumu dienesta dati, taču atbalsts būtu daudz efektīvāks, ja būtu iespējams saņemt daļējas dīkstāves pabalstu," teica asociācijas vadītāja.

Tostarp viņa skaidroja, ka reklāmas un mediju nozarē ir izteikta sezonalitāte - ražīgākie mēneši biznesam ierasti ir marts, aprīlis un maijs, bet nākamie ražīgie mēneši ir septembris, oktobris un novembris.

"Tādēļ ir ļoti grūti atbilst kritērijiem par apgrozījuma salīdzināšanas periodu. Ja šobrīd tiek salīdzināts pašreizējais augstās sezonas apgrozījums pret vidējo apgrozījumu mēnesī pagājušajā gadā, tad, protams, daļa aģentūru neatbilst kritērijiem un nevar pieteikties atbalstam," teica Liepiņa.

Jau vēstīts, ka atbilstoši Latvijas Reklāmas asociācijas datiem pagājušajā gadā mediju reklāmas tirgus Latvijā veidoja 81,971 miljonu eiro, bet 2018. gadā - 85,2 miljonus eiro.