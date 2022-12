Ikšķilē, Jēkabpilī un daļā Mārupes novada siltumenerģijas tarifi būs zemāki

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi zemākus siltumenerģijas tarifus trim komersantiem – SIA "Ikšķiles māja", SIA "Jēkabpils siltums" un SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi", "Delfi Bizness" informēja SPRK.

Jaunie tarifi stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

"Izveidotā tarifu noteikšanas pieeja nosaka, ka, tiklīdz kurināmā cenas samazinās, komersantiem ir pienākums šo izmaksu samazinājumu ietvert savos tarifos. Novembrī novērotā dabasgāzes cenas lejupslīde tirgū ir atstājusi pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu," skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

No nākamā gada 1. janvāra lietotājiem Ikšķilē siltumenerģijas tarifs būs 228,45 EUR/MWh jeb par 26,8% zemāks, salīdzinot ar šobrīd piemērojamo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. SIA "Ikšķiles māja" gadījumā šis ir otrais tarifa samazinājums šā gada laikā, kopš tirgū vērojamas dabasgāzes cenu izmaiņas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 92,6%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 116,85 EUR/MWh.

Savukārt lietotājiem Jēkabpilī no 2023. gada 1. janvāra tiks piemērots SIA "Jēkabpils siltums" apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 137,47 EUR/MWh, kas ir par 19,5% zemāks nekā spēkā esošais. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes cenas samazinājumam, gan ieņēmumu palielinājumam no pārdotās elektroenerģijas, kas ļauj samazināt uz siltumenerģiju attiecināmās izmaksas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido 60,6% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 102,74 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifs Mārupes, Skultes un Tīraines ciemā no nākamā gada 1. janvāra būs 191,83 EUR/MWh jeb par 38,7% zemāks, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazinājumu, komersantam noslēdzot jaunu dabasgāzes piegādes līgumu. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 94,2%. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 113,18 EUR/MWh.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.