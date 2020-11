Indiešiem lūdz ēst vairāk cukura, lai novērstu pārprodukciju

Cukura pārpilnība ir pamudinājusi Indijas cukura ražošanas nozari pārstāvošo asociāciju sākt kampaņu, kas aicina indiešus saldinātāju ēst vairāk, ziņo "BBC".

Indijas Cukura fabriku asociācija paziņojusi, ka vēlas iznīcināt mītus par cukuru un tā ietekmi uz veselību.

Vidēji indietis gadā apēd aptuveni 19 kg cukura, kas ir krietni zem pasaules vidējā līmeņa. Tomēr valsts kopumā ir lielākā šī saldinātāja patērētāja pasaulē.

Paredzams, ka cukura ražošana Indijā šogad pieaugs par 13% līdz 31 miljonam tonnu, bet valdība ir norādījusi, ka tā varētu pārtraukt eksporta subsīdijas, kuru mērķis ir dzēst pārpalikumus.

Asociācijas jaunajā interneta vietnē ir īsi raksti ar tādiem nosaukumiem kā "Ēd, dzer un esi vesels: Nedaudz cukura nav tik slikti", vēsta "BBC". Tiešsaistes kampaņa ietver arī sociālo mediju ierakstus un darbnīcas, kurās slaveni pavāri un uztura speciālisti apspriež veselīgu dzīvesveidu. Tiek popularizētas arī saldumu receptes.

Kampaņai ir nepārprotami atšķirīga pieeja, salīdzinot ar citu valstu praksi, kuru mērķis ir samazināt cukura patēriņu. Citviet cukurs tiek saistīts ar dažādām veselības problēmām, piemēram, ar aptaukošanos un diabētu. Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir īpaši noraizējusies par tā saukto slēpto cukuru, kuru ražotāji parasti pievieno pārtikai un dzērieniem.

Aptuveni 50 miljoni Indijas lauksaimnieku nodarbojas ar cukurniedru audzēšanu, vēl miljoniem cilvēku strādā fabrikās vai nodarbojas ar pārvadājumiem.

Valdība ir izveidojusi intervences pieeju, izmantojot subsīdijas, lai palīdzētu pārdot Indijas cukuru ārzemēs, pret ko ir iebildušas citas cukura ražotājvalstis.

Vēl viens veids, kā atbrīvoties no liekā cukura, ir tā izmantošana degvielai, pārvēršot to etanolā. Indijas Cukura fabriku asociācija prognozē, ka etanola ražošana palielināsies no 1,9 miljardiem litru šogad līdz 3 miljardiem litru 2021. gadā.