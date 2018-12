IT uzņēmums 'EazyBI' vēlas palikt mazs, bet efektīvs

Nereti jaunuzņēmumu mērķis ir attīstīt ideju veikli un jaudīgi, lai iespējami ātrāk to vēlētos nopirkt kāds no vadošajiem IT uzņēmumiem, taču Latvijas uzņēmuma SIA "eazyBI" dibinātāja Raimonda Simanovska mērķis citādāks, proti, palikt mazam, bet efektīva uzņēmumam.



"easyBI" ir biznesa inteliģences rīks datu vizualizācijai un analīzei. Kā skaidro Simanovskis, viņa uzņēmuma radīto programmu no vairuma šāda tipa rīku atšķir daudzās datu integrācijas iespējas. Proti, citiem rīkiem nereti nepieciešams piesaistīt programmētājus, kas atskaites sagatavo, taču "eazyBI" rīkā to var darīt ikviens projektā iesaistītais. "Pašreiz mums veiksmīgākā integrācija ir ar ''Jira'', kas ir pasaulē viena no vadošajām projektu pieteikumu uzskaites sistēmām," skaidroja uzņēmējs.

2011. gadā dibinātais "eazyBI" pērn apgrozīja 1 834 527 eiro, nopelnot 759 148 eiro, liecina informācija "Lursoft" datu bāzē. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Simanovskis. Eksports veido vairāk nekā 99% no uzņēmuma apgrozījuma. Uzņēmuma lielākie eksporta tirgi ir Eiropa, kur mīt vairāk nekā 30% "eazyBI" klientu, un ASV, kur atrodas 40% "eazyBI" klientu. Tā kā ārējās izmaksas lēšamas vien 20% apmērā, produkta pievienotā vērtība ir ļoti augsta.

"Dati no dažādiem avotiem tiek pārveidoti daudzdimensionālā datu avotā – kubā – kur varam izvēlēties, kā gribam datus pēc dažādiem kritērijiem analizēt, piemēram, pieteikumu skaits, pārdošana pēc dažādām dimensijām – laika, ģeogrāfijas – un tā tālāk. No tā varam veidot dažādas atskaites un grafikus," pastāstīja uzņēmējs.

Pirmos darbības gadus Simanovskis strādāja viens, veidojot risinājumu un meklējot nišu. Tā kā mērķis nav bijis investoru piesaiste, pirmo produkta versiju viņš tirgū palaida visai ātri, lai varētu piesaistīt klientus un līdz ar to arī pirmos ienākumus. Toreiz gan funkcionalitāšu rīkā esot bijis krietni mazāk nekā šobrīd.

Šobrīd uzņēmumam saskaņā ar Simanovska pausto ir vairāki tūkstoši lietotāju un pēdējo divu gadu laikā bijusi ļoti laba finansiālā izaugsme. Simanovskis gan uzsvēra "eazyBI" nav atkarīgs no dažiem lielajiem klientiem, jo tie, lielākoties, gadā maksā ap 10 tūkstošiem eiro, līdz ar to ienākumus veido lietotāju daudzums, nevis daži lielie klienti.

"EazyBI" ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2018" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā.