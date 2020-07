Izmaksu samazināšana šobrīd ir galvenā prioritāte gandrīz pusei uzņēmumu, vēsta aptauja

Array ( [id] => 52234853 [title] => Elektroskrejritenis: kā un kas to drīkst izmantot, kādas pārmaiņas gaidāmas? [is_paid] => [channel_id] => 19 [lastnews_mostread_disabled] => 1 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Elektriskais skrejritenis ir viens no populārākajiem pārvietošanās līdzekļiem pilsētās, jo tas ir salīdzinoši lēts (gan pirkuma brīdī, gan ekspluatācijā), aizņem ļoti maz vietas, kā arī ļauj pārvietoties relatīvi ātri un bez piepūles, vienlaikus atrodoties svaigā gaisā. Taču tas ir arī viens no apspriestākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Jautājumu ir daudz – kurš un kur to drīkst izmantot, kā elektroskrejriteņi savā starpā atšķiras un vai tuvākajā nākotnē ir gaidāmas kādas pārmaiņas to regulējumā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes centīsimies atrast raksta turpinājumā. [url] => https://www.delfi.lv/bizness/komerczinas/elektroskrejritenis-ka-un-kas-to-drikst-izmantot-kadas-parmainas-gaidamas.d?id=52234853 [publish_date] => 2020-06-16 17:27:59 [picture_alt] => Elektroskrejritenis: kā un kas to drīkst izmantot, kādas pārmaiņas gaidāmas? [targetblock_name] => Reklāmraksti [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/qR6Pk3cAAEA/reklamraksti-2017-13091-52234911.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/1HY4cTbsuKI/reklamraksti-2017-13091-52234911.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/TwDlnFYtjXU/reklamraksti-2017-13091-52234911.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/_92ES7X7wO0/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/yq1ndZ0OSxg/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/3l3eeZ13nRo/reklamraksti-2017-13091-52234903.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/vgAVdjlRh48/reklamraksti-2017-13091-52234907.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/59ghuKWzMyQ/reklamraksti-2017-13091-52234901.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/zHNxBBNAWZ4/reklamraksti-2017-13091-52234913.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/pA4wolAjPXA/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/ZQ3hnenliXs/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/ZtY4LxiCIEc/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/K1L-bh3GCe0/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/Ji3na2-zhU4/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/qYho8N342ng/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/lnn5337tTO8/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/d_hcFcI3ehM/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/AEbsLIiL7Ic/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/gmGyQQRiz9s/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/iT9XQ5bF2RE/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/aX51D8UkqSY/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/IQKikp6wArM/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/rFUozFHXihs/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/C699VjP0N_Q/reklamraksti-2017-13091-52234909.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/yOV1Cp_Sq9k/reklamraksti-2017-13091-52234907.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) )