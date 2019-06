Izsludināts konkurss Latvijas skolēniem - 'Skaidro STEM viegli!'

Izglītības projekta "Latvijas Dzinējspēks" ietvaros veidotajā mājas lapā "STEaMup.lv" ir izsludināts konkurss "Skaidro STEM viegli!", aicinot 5. – 12. klašu skolēnus piedalīties un iesniegt video, kurā kāda no STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksakto priekšmetu tēmām tiek skaidrota citiem saprotamā veidā.

Lai piedalītos konkursā "Skaidro STEM viegli!", skolēniem ir jāiesūta video par kādu no trīs dažādu STEM priekšmetu tēmām – fiziku, ķīmiju, matemātiku - un tēma jāpaskaidro citiem saprotamā un interesantā veidā.

Piedāvātās tēmas:



fizika – kustība (svārstības, rotācija, paātrinājums, ātrums, trajektorija, ceļš un pārvietojums);

ķīmija – vielas (ietekme uz cilvēka veselību, dabā sastopamās vielas, vielas kosmētikā, produktos, vielu savienojumi, reaģēšana dažādos apstākļos);

matemātika – leņķi (leņķu veidi, izmantošana ikdienā, ražošanā, lietu izgatavošanā, procesu veikšanā).



Dalību konkursā līdz pat jūnija beigām ir iespējams pieteikt mājas lapas "STEaMup.lv" sadaļā "KonkurētSPĒJĪGS" – "Konkursi". Veiksmīgākā skaidrojošā video autors balvā saņems vērtīgu balvu, kas noderēs arī turpmāko vasaras piedzīvojumu iemūžināšanā, – GoPro kameru!

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs, prezidents Edvīns Bērziņš atklāj, ka "neviens nevar pateikt, kādas jaunas profesijas radīsies pēc pieciem, desmit vai divdesmit gadiem, tomēr ir skaidrs, ka tehniskās zināšanas ir un būs nepieciešamas ikvienam speciālistam".

Projekts "Latvijas Dzinējspēks" radīts ar mērķi motivēt un iedvesmot skolēnus paraudzīties uz STEM priekšmetiem no cita skatu punkta - mājas lapa STEaMup.lv ir izstrādāta kā palīgs eksakto priekšmetu apgūšanā, kas iepazīstina ar citu mācīšanās pieeju. Skolēni, vecāki un skolotāji no jauna tiek iepazīstināti ar eksaktajiem priekšmetiem, atklājot, ka STEM apgūšana neaprobežojas tikai ar ierastajām skolas mācību grāmatām, līdz ar to padarot mācīšanos daudzpusīgāku.

Vairāk par konkursu un noteikumiem var uzzināt mājas lapā www.steamup.lv