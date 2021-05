Izstrādāts elektroauto izmaksu kalkulators

"Swedbank" sadarbībā ar "Elektrum" izstrādājusi elektroauto izmaksu kalkulatoru, kas ļauj autovadītājiem salīdzināt elektroauto ekspluatācijas izmaksas ar iekšdedzes dzinēju darbināmas automašīnas izmaksām, ņemot vērā katra autovadītāja braukšanas paradumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šāds rīks izstrādāts ar mērķi veicināt iedzīvotāju lēmumu pieņemšanu par labu videi draudzīgāka auto iegādei, jo, lai arī elektroauto cenas vēl arvien ir salīdzinoši augstākas, to izdevīgumu nosaka tieši zemās lietošanas izmaksas. Kalkulators pieejams, klikšķinot šeit.

"Kā rāda aptauju dati, divi no trim Latvijas iedzīvotājiem labprāt iegādātos videi draudzīgāku automašīnu, tomēr no šāda lēmuma attur salīdzinoši augstās cenas. Tāpēc kopā ar partneriem no "Elektrum" izstrādājām rīku, kas ļauj salīdzināt ne tikai auto iegādes, bet arī to lietošanas izmaksas, kas elektro automobiļiem visbiežāk ir zemākas nekā iekšdedzes dzinēju spēkratiem," komentē "Swedbank" Ilgtspējas attīstības vadītāja Adriāna Kauliņa.

"Būtiskākās priekšrocības, kas padara elektroauto lietošanu izdevīgāku salīdzinājumā ar iekšdedzes auto, ir gan mazas elektroenerģijas izmaksas uz katriem 100 nobraukuma kilometriem, gan zemas regulāro tehnisko apkopju izmaksas. Savukārt, lai dotu priekšroku elektroauto izvēlei jau šobrīd, primāri būtiskākais faktors ir nobraukums, ko plānojat veikt ikdienā – jo nobraukums būs lielāks, jo izdevīgāks kļūs aprēķins par labu elektroauto. Nepārprotami, aprēķinu uzlabos arī iespēja lielāko uzlādes īpatsvaru veikt no elektrības pieslēguma mājās vai uzņēmumā," norāda "Elektrum" Energoefektivitātes centra elektromobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills.

Izstrādātais rīks aprēķina aptuvenus ikmēneša auto uzturēšanas izdevumus, iekļaujot līzinga, KASKO apdrošināšanas, degvielas/uzlādes, ekspluatācijas nodokļa, stāvvietas un auto apkopes izdevumus.

Tā, piemēram, videi draudzīgam auto līzinga procentu likme, kas ietekmē līzinga ikmēneša maksājumu, ir zemāka nekā automašīnām ar augstiem CO2 izmešu rādītājiem. Savukārt, KASKO apdrošināšanai elektroauto tiek piemērota atlaide, kas arī samazina kopējās auto ekspluatācijas izmaksas gadā.

Degvielas izmaksas tiek noteiktas pēc vidēji mēnesī nobraukto kilometru apjoma, piemērojot pieņemto degvielas cenu un lietotāja norādīto degvielas patēriņu uz 100 km. Elektroauto uzlādes izmaksas tiek noteiktas pēc vidēji mēnesī nobraukto kilometru apjoma, piemērojot rīka lietotāja norādīto elektroauto jaudu un prognozēto uzlādes biežumu pie mājas tīkla un publiskajām lādēšanas stacijām. Mājas tīkla elektrības cena tiek piemērota 0,13 EUR/kWh, kas ir cena, atņemot fiksēto sadales un OIK komponenti, jo to jau tāpat katrs lietotājs maksā pat, ja nelādē elektroauto mājās. Publiskās uzlādes stacijas cena ir pieņemta 0,24 EUR/kWh.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis mēnesī tiek noteikts pēc CSDD CO2 izmešu tabulas un attiecīgā nodokļa tradicionālajam auto, kamēr elektroauto tāda šobrīd nav. Auto uzturēšanas izmaksas ir pieņemtas kā 0,01 eiro uz kilometru elektroauto un 0,03 eiro uz kilometru tradicionālā dzinēja automašīnām. Savukārt stāvvietas izmaksas tiek aprēķinātas, balstoties uz rīka lietotāja norādīto apjomu, cik vidēji mēnesī šobrīd tiek tērēts par auto turēšanu "Rīgas Satiksmes" stāvvietās. Elektroauto šobrīd šīs stāvvietas ir bez maksas.