Jāņu siera ražotāji svētkos ievērojamu pieprasījuma pieaugumu nesagaida, aģentūrai LETA atzina aptaujātie tradicionālā Jāņu siera ražotāji.

Biedrības "Siera klubs" valdes priekšsēdētāja Vanda Davidanova aģentūru LETA informēja, ka šogad lielveikali tradicionālo Jāņu sieru pasūtījuši ievērojami mazāk. Cita starpā, salīdzinot ar pagājušo gadu, Jāņu siera pasūtījumu apmērs ražotājiem samazinājies vai palicis nemainīgs, tādējādi patlaban netiek prognozēts, ka šī gada vasaras saulgriežos būtu gaidāms ievērojams Jāņu siera patēriņa pieaugums.

Viņa skaidroja, ka šādu prognozi ietekmējusi gan lielveikalu neziņa un piesardzība par produktu kopējiem noieta apmēriem, kā arī vispārēja sabiedrības tendence tradicionālo ēdienu vietā izvēlēties modernas maltītes, tostarp Jāņu sieru iemainīt pret, piemēram, zilo sieru. Tāpat viņa piebilda, ka, lai noturētu patērētāju ieinteresētu, Latvijas ražotājiem būtu vairāk jāstrādā pie zīmolu attīstības.

Pārtikas koncerna "Food Union" piena produktu zīmolu vadītāja Ilona Jaroša aģentūrai LETA sacīja, ka 2020.gadā un šogad saulgriežu ielīgošana noritēs mierīgāk pandēmijas dēļ, tomēr daudzus svētku galdus papildinās zīmola "Valmiera" Jāņu siers. Viņa arī pauda, ka Jāņu siers ir izteikti sezonāls produkts, tāpēc tā pieprasījums būtiski pieaug tieši Jāņu laikā. "Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieprasījums no lielveikaliem un citiem klientiem pēc "Valmieras" Jāņu siera ir tādā pašā līmenī," skaidroja Jaroša.

"Food Union" pārstāve norādīja, ka lielākos iepirkuma apjomus uz svētkiem izdara lielveikalu tīkli, taču arī mazie veikali izrāda interesi par Jāņu siera iekļaušanu produktu piedāvājumā.

Vaicāta par tradicionālā siera eksportu, Jaroša sacīja, ka Jāņu siers ir tradicionāls latviešu produkts, tādēļ tas ir populārāks tieši Latvijā. Tajā pat laikā par "Valmieras" Jāņu sieru interese ir bijusi gan Āzijas, gan Lielbritānijas tirgos. "Tomēr pagaidām šī produkta eksports nav vainagojies ar kravu sūtījumiem, jo tam ir pārāk īss derīguma termiņš, kas saistīts ar tikai dabīgu izejvielu izmantošanu un tradicionālās receptes piekopšanu," skaidroja "Food Union" piena produktu zīmolu vadītāja.

Savukārt "Rankas piens" valdes loceklis Aldis Spalviņš aģentūrai LETA sacīja, ka šogad kompānijas Jāņu siera sektorā vērojams ievērojams kritums pat par teju 50%. "Ja pērn "Rankas piens" realizēja aptuveni 100 tonnas Jāņu siera, tad patlaban uzņēmums plāno realizēt aptuveni 45 līdz 50," atzina Spalviņš.

Viņš Jāņu siera apjoma kritumu skaidroja gan ar pandēmijas ietekmi, gan citiem faktoriem, cita starpā siera ražošanas apmērus ietekmē arī pieaugošā konkurence. Vienlaikus, pēc Spalviņa sacītā, veikali baidās par noieta apmēriem, tādēļ arī nepasūta tik lielus apjomus kā iepriekš.

Komentējot sadarbības partnerus Jāņu siera realizācijā, Spalviņš uzskaitīja, ka "Rankas piens" galvenokārt sadarbojas ar lielākajām Latvijā esošajām tirdzniecības ķēdēm, tādām kā "Maxima", "Rimi", "Lats" un citām. Arī pēc "Rankas piena" Jāņu siera interese esot no mazajiem tirgotājiem, taču to īpatsvars ir salīdzinoši neliels.

Vaicāt par to, vai plānots apjoma samazinājumu kompensēt ar cenu celšanu, Spalviņš norādīja, ka tam jau ir par vēlu un patlaban cenu kāpumu produktiem neprognozē.

Vienlaikus "Rankas piens" valdes loceklis minēja, ka kompānija Jāņu sieru eksportē arī uz Lielbritāniju, kur tradicionālā siera eksportā vērojams pat neliels kāpums. "Pašlaik uz Lielbritāniju jau nosūtītas trīs kravas ar tradicionālo Jāņu sieru," piebilda Spalviņš.

"Maxima Latvija" komunikācija vadītāja Liene Dupate-Ugule aģentūrai LETA norādīja, ka kopumā "Maxima" veikalos visa gada garumā pieejams tradicionālais Jāņu un Līgo siers no "Latgales piena", un "Rankas piena" ražotājiem. Gada laikā Jāņu siera pārdošanas apjoms "Maxima" veikalos mērāms vairākos desmitos tonnu.

"Vislielākais pieprasījums šim tradicionālajam sieram ir tieši jūnijā, kad gatavojamies vasaras saulgriežu svētkiem, un pieprasījums aug teju četras reizes," atzīmēja Dupate-Ugule.

Pēc Dupates-Ugules sacītā, jau pērn "Maxima Latvija" novēroja tradicionālā siera pieprasījuma kritumu, ko skaidroja ar pulcēšanās aizliegumiem, kā arī to, ka klientu vidū aug pieprasījums pēc dažādām siera garšām - kopējie siera pieprasījuma dati liecina, ka ievērojams pieprasījuma pieaugums ir fetas sieram, mozzarella sieram, pūdētam sieram, kā arī baltā pelējuma sieram.

"Taču, neskatoties uz to, arī šogad uz Līgo svētkiem iepirksim to vairāku desmitu tonnu apjomā no tādiem ražotājiem kā "Latgales piens" un "Rankas piens"," uzsvēra "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja.

"Rimi Latvia" kategoriju departamenta direktors Milans Blūms aģentūrai LETA komentēja, ka aktīvākais Jāņu un citu ķimeņu siera tirdzniecības periods vēl tikai priekšā no nākamās nedēļas, taču, ja salīdzina 2020. un 2019.gadu, tad pieprasījumā pēc šāda tipa sieriem "Rimi" veikalos vērojams neliels pieaugums dažu procentu apmērā. Viņš arī papildināja, ka, plānojot pasūtījumus un piegādes veikaliem, tiek rūpīgi ņemts vērā gan pieprasījums, gan iepriekšējo gadu dati, lai izvairītos no pārtikas atkritumu rašanās.

Blūms atzīmēja, ka īstais Jāņu siers, kas ir iekļauts Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā, Rimi piedāvājumā ir arī visu cauru gadu, ko ražo "Rankas piens" un "Rīgas piena kombināts". Tāpat ikdienā pieejami arī citi šāda tipa svaigie sieri ar ķimenēm no "Latgales piens" un "Elpa".

Jau ziņots, ka aprīlī piena pārstrādes uzņēmumi, kas ražo Eiropas Savienības (ES) Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā iekļauto Jāņu sieru, sāk plānot, cik daudz to gatavos. Davidanova skaidroja, ka 2019.gadā tika realizētas 200,2 tonnas Jāņu siera, kas bija par 28 tonnām vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt 2020.gadā, lai arī Latvijā turpināja pieaugt saražotā siera kopējais daudzums, sasniedzot 54 000 tonnu, un palielinājās viena iedzīvotāja patēriņš līdz 21,5 kilogramiem, Jāņu siera patēriņā bija vērojams kritums. Jāņu siers 2019.gadā tika saražots 200,2 tonnu apmērā, bet pērn par 35 tonnām mazāk nekā gadu iepriekš.