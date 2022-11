Jūrmalā tūristu skaits vasaras mēnešos pieaudzis par 59%

Šā gada vasaras mēnešos, jūnijā, jūlijā un augustā, tūristu skaits Jūrmalā audzis par 59%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn.

Jūrmala joprojām bijusi otrs iecienītākais galamērķis vietējo un ārvalstu tūristu vidū uzreiz aiz galvaspilsētas. No Latvijas tūristu kopējā skaita aptuveni 8% vietējo un 15% ārvalstu tūristu vasarā par galamērķi izvēlējās Jūrmalu.

Aizvadītās vasaras mēnešu tūrisma rezultāti vērtējami kā veiksmīgi, tūristu skaita rādītāji ir pietuvojušies 2019. gada datiem pirms Covid-19 pandēmijas, kad tūristu bija tikai par 1,6% vairāk nekā 2022. gada vasarā.

Iezīmējās tendence, ka tūristu plūsmas kļūst lielākas un tūristi ceļo biežāk, bet galamērķī uzturas īsāku laiku. Nakšņojumu skaits salīdzinājumā ar 2021. gada vasaras mēnešiem ir palielinājies par 44%, taču salīdzinājumā ar 2019. gadu tas ir samazinājies par 23 procentiem. Viena tūrista vidējais uzturēšanās ilgums šovasar bija 2,1 diennakts.

Pēdējos gados raksturīgi, ka lielākais tūristu skaits ir bijis no Baltijas valstīm – Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Tūristu skaits no Lietuvas un Latvijas veido nedaudz vairāk nekā 60% no tūristu kopējā skaita. Salīdzinājumā ar 2021. gada vasaras mēnešiem aizvadītajā vasarā jo īpaši pieaudzis tūristu skaits no Igaunijas (+169,8%) un Lietuvas (+105%), taču nedaudz mazāk bijis vietējo tūristu, kuru skaits gan ievērojami audzis (+85%) salīdzinājumā ar 2019. gadu. Vietējo tūristu skaita samazinājums pret 2021. gadu skaidrojams ar to, ka Covid-19 pandēmijas laikā vietējo tūristu skaits bija neierasti augsts, jo ierobežojumu dēļ iedzīvotāji varēja ceļot galvenokārt valsts iekšienē.

Procentuāli vislielākais tūristu pieaugums vasaras mēnešos bijis no Somijas, Kipras, Norvēģijas un Lielbritānijas; lielais tūristu skaita pieaugums no Kipras skaidrojams ar sporta grupu dalībnieku uzturēšanos pilsētā.