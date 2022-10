'K-Senukai ' veikalu īpašnieks audzējis gan apgrozījumu, gan peļņu

Būvniecības, mājas un dārza preču tirgotāja AS "Kesko Senukai Latvia" apgrozījums pērn audzis līdz 148,93 miljoniem eiro, kas ir par teju 10% vairāk nekā gadu iepriekš, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Ievērojams pieaugums vērojams arī uzņēmuma peļņas daļā. Ja 2020. gadā AS "Kesko Senukai Latvia" strādāja ar 0,86 miljonu eiro lielu peļņu, tad aizvadītajā gadā tā pēc nodokļu nomaksas sasniedza jau 3,78 miljonus eiro.

"Uzņēmums nepārtraukti fokusējas uz darbības efektivitāti un peļņas gūšanu, turpinot galveno izdevumu posteņu optimizāciju, kas aizsākta jau 2018.gadā," lasāms AS "Kesko Senukai Latvia" vadības ziņojumā.

AS "Kesko Senukai Latvia" Latvijā pieder vienpadsmit K-Senukai veikali. Uzņēmums 2021. gadā veicis lielus ieguldījumus attīstībā.

Lursoft izziņā redzams, ka pagājušajā gadā AS "Kesko Senukai Latvia" saņēmis subsīdijas darbinieku algām, tāpat arī VID atbalstījis tirgotāja nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku. 2021. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā AS AS "Kesko Senukai Latvia" samaksājis 16,2 miljonus eiro.

AS "Kesko Senukai Latvia" plāno turpināt uzlabot procesu efektivitāti, kā arī uzlabot produktu piedāvājumu un paaugstināt veikalu atpazīstamību klientu vidū. Pastiprināta uzmanība tiks veltīta uzņēmuma pārdošanas koncepcijai, preču piedāvājumam un cenu pozicionēšanai, lai nodrošinātu tirgus daļas pieaugumu un pārdošanas apjomu maksimizēšanu, vienlaikus uzlabojot rentabilitāti.