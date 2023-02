Dabasgāzes cenas patlaban samazinās un, pretēji pērnā gada vidū paustajām bažām par iespējamu gāzes trūkumu Krievijas piegāžu mazināšanās rezultātā, patlaban dabasgāzes uzkrājumi ir gana lieli.

Tomēr šobrīd vairāku gāzes lietotāju prātus nodarbina cits jautājums, par ko viņi pauduši bažas arī sociālajos tīklos – ka piegādātā gāze ir mazāk jaudīga nekā iepriekš. Daļa cilvēku sūdzas gan par to, ka ūdens uz gāzes plīts uzsilst lēnāk, gan to, ka māja ar to līdzšinējo gāzes daudzumu iesilst kūtrāk.

Lai noskaidrotu, vai tā var būt, ar ko tas skaidrojams, un kas gaidāms turpmāk, "Delfi Bizness" vērsās pie enerģētikas nozares eksperta.

Tāpat publikācijā iespējams uzzināt, kāda šobrīd ir situācija saistībā ar gāzes cenām un gāzes krājumiem Eiropā.