Kavēja vai nekavēja? 'Smartlynx Airlines' iekļauta PTAC 'melnajā sarakstā'

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) "melnajā sarakstā" iekļauta Latvijā bāzētā aviokompānija SIA "Smartlynx Airlines", liecina PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmums.

Minētajā sarakstā lidsabiedrība iekļauta, jo nav izmaksājusi 400 eiro kompensāciju patērētājai par reisu, kas kavēts vairāk nekā trīs stundas.

Saskaņā ar PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu "Smartlynx Airlines" reiss 2022. gada 2. janvārī "Šarm El Šeiha – Rīga" galamērķī ieradās vairāk nekā trīs stundas vēlāk nekā plānots. Atbilstoši attiecīgajām Eiropas Savienības regulām un distancei no Šarm El Šeihas līdz Rīgai pasažierei pienācās 400 eiro kompensācija.

Aviokompānija atbildē PTAC gan bija norādījusi, ka reiss kavējās mazāk nekā trīs stundas. Proti, plānotais ielidošanas laiks Rīgā bija 18.45 UTC (Universālais koordinētais laiks, 20.45 – pēc vietējā laika), bet lidmašīna Rīgā ieradās 21.22 UTC (23.22 pēc vietējā laika). Līdz ar to, pēc lidsabiedrības paustā, kopējā kavēšanās bija divas stundas un 37 minūtes.

Tomēr PTAC norādīja aviokompānijai, ka lidosta "Rīga" ir izsniegusi pasažierei izziņu, kurā minēts, ka reisa ielidošana lidostā kavējās vairāk nekā trīs stundas. Savukārt "Smartlynx Airlines" nepiekrita lidostas izziņā norādītajai informācijai, jo uzskatīja, ka tā ir norādījusi nekorektu STA (Scheduled time of arrival – plānotais ierašanās laiks) laiku, proti, korektais STA laiks, pēc lidsabiedrības paustā, bija 20.45, kas ir +2 UTC, tomēr lidosta norādīja +1 UTC jeb plkst.19.45.

Vienlaikus lidostas rīcībā esošā informācija liecina, ka lidmašīna ielidoja plkst.23.15 pēc vietējā laika (ATA – faktiskais reisa nosēšanās vietējais laiks). Tādējādi reiss kavēts trīsarpus stundas.

Arī pēc lidostas sniegtās informācijas aviokompānija nemainīja savu viedokli par kompensācijas izmaksāšanu patērētājai.

PTAC konstatēja, ka lietā ir pretrunīgi viedokļi par reisa kavēšanās ilgumu, proti, lidostas viedoklis ir, ka reiss kavējās vairāk nekā trīs stundas, bet aviokompānija apgalvo, ka reiss kavējās mazāk nekā trīs stundas.

Tomēr PTAC uzsver, ka lidostas ikdienas darbs ir saistīts ar precīzu lidmašīnu ielidošanas un izlidošanas laiku noteikšanu, lai novērstu lidmašīnu iespējamu sadursmi. Lai varētu koordinēt lidmašīnu nolaišanos un pacelšanos, lidostai bija precīzi jānosaka, cikos nosēdīsies konkrētā lidmašīna, kura izpildīja reisu. Līdz ar to PTAC nav pamata apšaubīt lidostas izziņā norādīto informāciju, it īpaši ņemot vērā to, ka lidosta nav ieinteresētā puse strīdā par kompensācijas izmaksāšanu.

Tādējādi PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija lēma, ka "Smartlynx Airlines" jāizmaksā patērētājai kompensācija 400 eiro apmērā. Lēmums pieņemts šā gada 30. aprīlī un lidsabiedrībai kompensācija bija jāizmaksā 30 dienu laikā. Tā kā tas netika izdarīts, "Smartlynx Airlines" iekļauta PTAC "melnajā sarakstā".

"Delfi Bizness" pagaidām nav saņēmis komentāru no lidsabiedrības par minēto gadījumu.

Kompānija "SmartLynx Airlines" reģistrēta 1992. gadā, liecina "Lursoft" informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā bija 235 155 965 eiro, savukārt uzņēmuma peļņa bija 11 707 669 eiro.

"SmartLynx Airlines" pieder SIA "Smart Aviation holdings", kuras vienīgā īpašniece ir Kipras "Avia Solutions Group (CY) Plc". Savukārt kompānijas patiesais labuma guvējs ir Lietuvas pilsonis Gedimins Žiemelis.