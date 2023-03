'Knauf' jauna biroja buvnieciba plāno ieguldīt 3,2 miljonus eiro

Būvmateriālu ražotājs "Knauf" plāno ieguldīt 3,2 miljonus eiro jauna biroja būvniecībā, "Delfi Bizness" informēja uzņēmumā.

1200 kvadrātmetrus plašajā birojā būs darba vietas 77 Latvijas “Knauf” komandas locekļiem, kā arī tajā darbosies jaunizveidotais “Knauf Shared Service Center”, kas nodrošinās pakalpojumus citiem “Knauf” grupas uzņēmumiem.

Jaunais birojs atradīsies “Knauf” 30 hektāru plašajā teritorijā Ropažu novada Sauriešos, kur jau darbojas septiņas “Knauf” ražotnes, “Knauf Akadēmija” apmācībām un kur līdz šim atradās arī “Knauf” birojs.

Biroja būvniecību plānots sākt šogad, lai to varētu atvērt līdz 2024. gada vasarai. "Jaunā biroja būvniecībā pēc iespējas vairāk tiks izmantoti “Knauf” ražotie produkti, tādējādi birojs kļūs arī par lielisku paraugu tam, kā radīt ilgtspējīgu ēku ar augstas kvalitātes, Latvijā ražotiem materiāliem,” saka “Knauf” ģenerāldirektors Baltijas valstīs Arnis Ivanovs.

“Knauf” jaunā biroja būvniecība uzticēta būvniecības un industriālajam koncernam “UPB”, kas tika izvēlēts konkursa ietvaros. “UPB” nodrošinās gan biroja projektēšanu, gan būvniecību.

“Knauf” jaunā biroja ēka tiks būvēta, ievērojot jaunākos energoefektivitātes un kvalitātes standartus, piemēram, tajā būs mūsdienīga ventilēšanas un dzesēšanas sistēma, radot darbiniekiem komfortablu telpu klimatu. Īpaša vērība tiks pievērsta apgaismojumam, lai nodrošinātu gan ērtu darba vidi, gan rūpētos par ilgtspējīgiem risinājumiem. Birojs tiks veidots, ietverot individuālas darba vietas katram darbiniekam, sapulču un atpūtas telpas, virtuvi, dušas zonu.

“Knauf” strādā 218 darbinieki, no kuriem lielākā daļa strādā kādā no septiņām “Knauf” ražotnēm vai “Knauf” karjeros Salaspilī vai Saulkalnē, kuros tiek iegūts ģipšakmens, no kura top “Knauf” produkcija.

2021.gadā "Knauf" apgrozījums bija 83,181 miljons eiro, bet peļņa bija 15,645 miljoni eiro.

Kompānijas vienīgā īpašniece ir Vācijas "Knauf International GmbH".