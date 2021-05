Kokrūpniecības federācija: sankcijas pret Baltkrieviju var vismaz īstermiņā radīt biznesa izaicinājumus

Iespējamās sankcijas pret Baltkrieviju var vismaz īstermiņā radīt daudz biznesa izaicinājumus Latvijas kokrūpniecības nozarei, komentējot turpmāko Latvijas kokrūpniecības nozares sadarbību ar Baltkrieviju, aģentūrai LETA sacīja Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) izpilddirektors Kristaps Klauss.

Viņš skaidroja, ka, neskatoties uz to, ka sadarbība ar Baltkrieviju vienmēr ir saistījusies ar paaugstinātiem biznesa riskiem, Baltkrievijas meža nozare ir būtiska partnere Latvijas meža nozarei. Tostarp pērn Latvija no Baltkrievijas iegādājās koksnes produktus 171 miljonu eiro vērtībā, kas veidoja aptuveni 20% no kopējā koksnes produktu importa.

Klauss norādīja, ka aptuveni pusi no importētā kokmateriāla veido skujkoku dēļi un brusas, ko Latvijā galvenokārt izmanto kā izejvielu tālākai apstrādei dažādu koksnes produktu ražošanai. "Šajā segmentā Baltkrievijas īpatsvars ir ļoti būtisks," uzsvēra LKF izpilddirektors, piebilstot, ka aptuveni puse no skujkoka zāģmateriāla importa nāk no Baltkrievijas.

Pēc Klausa sacītā, lai arī Latvijā tiek importēts Baltkrievijas kokmateriāls, tajā pašā laikā tā nav starp būtiskākajām Latvijā ražoto koksnes produktu realizācijas vietām.

Viņš arī komentēja, ka patlaban LKF rīcībā nav informācijas, kā un vai politiskais saspīlējums pāraugs ekonomisko attiecību korekcijās, taču LKF neizslēdz scenāriju, ka ar formāliem vai neformāliem lēmumiem tirdzniecība varētu tikt apgrūtināta.

"Tas iespaidos mūsu ekonomiku un vismaz īstermiņā radīs daudz biznesa izaicinājumus. Tādēļ, ja ekonomiskās sankcijas tiks izvēlētas kā instruments, svarīgi lai tās vienlīdz attiektos uz visām Eiropas Savienības valstīm un uzņēmumiem," komentēja LKF izpilddirektors.

Jau ziņots, ka Latvija šogad pirmajos trijos mēnešos meža produktus ieveda 276,381 miljona eiro vērtībā, kas ir par 20,4% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā periodā.

Visvairāk meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas - par 57,56 miljoniem eiro jeb 20,8% no kopējā meža produkcijas importa, no Baltkrievijas - par 52,888 miljoniem eiro jeb 19,1%, kā arī no Krievijas - par 31,304 miljoniem eiro jeb 11,3%. Salīdzinājumā ar 2020.gada pirmajiem trim mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas pieaudzis par 28,8%, no Baltkrievijas - par 51,8%, savukārt no Krievijas - par 32%.

Tāpat vēstīts, kā Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus Eiropas Savienības (ES) gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome šādi atbildēja uz pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā, kas tika veikta ar mērķi aizturēt Baltkrievijas opozīcijas žurnālistu.

Reaģējot uz minēto notikumu, pirmdien Rīgā, pie viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija", kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu.

Saistībā ar to Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis pirmdien izsaukts uz Baltkrievijas Ārlietu ministriju, kur iepazīstināts ar lēmumu likt Latvijas vēstniecības Minskā diplomātiem atstāt valsti. Savukārt reaģējot uz Baltkrievijas rīcību, Latvijas ĀM informēja Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi par identisku rīcību un baltkrievu diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.

