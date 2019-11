KP atļāvusi Krievijas kapitāla kravas pārvadājumu nodrošinātāju apvienošanos

1. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru AS "Freight One Company" plāno iegūt izšķirošu ietekmi pār publisku AS "Konteineru kravu pārvadājumu centrs "TransContainer"". KP konstatēja, ka plānotā apvienošanās neradīs būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu, informē KP.

Krievijas Federācijā reģistrētā AS "Freight One Company" Latvijā sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus un nodrošina savus dzelzceļa vagonus kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Savukārt Krievijas Federācijā reģistrēta publiskā AS "Konteineru kravu pārvadājumu centrs "TransContainer"" Latvijā organizē konteineru pārvadājumus pa dzelzceļu.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.