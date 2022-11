Kriptokaraļa brūkošais uzņēmums FTX iedzen kārtējo naglu uzticībā nozarei

Amerikāņu izveidotajā finanšu pasaulē netrūkst leģendāru investoru un uzņēmēju, kuru vārdi bieži tiek minēti kā sinonīmi ienesīgām stratēģijām un milzu bagātībai, piemēram, Vorens Bafets, Džordžs Soross vai Keitija Vuda.

Kriptovalūtu pasaule, lai arī eksistē tikai desmitgadi, arī ir radījusi savas leģendas. Te tām ir vēl lielāks spēks un nozīme – ja tradicionālās finanses balstās uz nodrošinājumiem un starptautiskām ekonomiskajām sistēmām, tad kriptovalūtu pasaulē faktiski vienīgais, kas veido vērtību, ir cilvēku uzticība digitālajām monētām un paļaušanās, ka arī citi tās novērtēs tikpat augstu.

Viens no šādiem personāžiem ir Sems Benkmans-Frīds, kura uzņēmums FTX bija viena no lielākajām kriptovalūtu tirdzniecības un maiņas biržām pasaulē. FTX nedēļas laikā no veiksmīga, miljardiem ASV dolāru vērta uzņēmuma kļuva par bankrotējušu čaulu. Eksperti paredz, ka sabrukums negatīvi ietekmēs visu nozari, jo tieši FTX bija uzņēmums, ar kuru tradicionālās finanšu pasaules spēlētāji "iemērca pēdas" digitālo monētu jūrā. Pat Kanādas skolotāju pensiju fondam draud teju simts miljonus ASV dolāru lieli zaudējumi, ja neizdosies no FTX piedzīt naudu.

Kas ir FTX?

Prestižās amerikāņu augstskolas – Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta – absolvents un bijušais “Jane Street Capital” darbinieks Sems Benkmans-Frīds 2018. gadā dibināja kriptovalūtu biržu ”FTX Exchange”. Tā ļāva lietotājiem mainīt īstās pasaules naudu pret kriptovalūtām, savstarpēji mainīt kriptovalūtas un arī izmantot tās spekulācijām, izsniedzot aizdevumu pret kontā esošajiem līdzekļiem. FTX ir reģistrēta Antigvā un Barbudā, un tās galvenā mītne atrodas Bahamu salās. “FTX Digital Markets” struktūrvienību regulē Bahamu salu Vērtspapīru komisija. Savukārt ASV bāzētie kriptovalūtu tirgotāji var piekļūt caur meitas uzņēmumu “FTX US”.