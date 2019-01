Ksenofobijas vairāk nekā veselā saprāta. Uzņēmēji par to, vai Latvijai nepieciešami viesstrādnieki

10–20 procenti – tāds pēc dažādiem aprēķiniem ir darbaspēka deficīts lielākajās Latvijas ekonomikas nozarēs. Iekšējās rezerves vēl nav iztērētas, jo reģionos, īpaši Latgalē, bezdarba līmenis ir augsts. Tomēr darba devēji ir pārliecināti – tā vietā, lai saistītos ar vietējiem, kas jau sen nestrādā, darbiniekus daudz vienkāršāk un efektīvāk ir meklēt ārzemēs.

"Delfi" turpina rakstu sēriju par to, kā Latvija mēģina rast izeju no demogrāfiskajām lamatām. Ekonomisti, demogrāfi un ierēdņi spriež, kā risināt darbaroku deficītu, uzņēmēji skaidro, kādēļ glābiņu saskata viesstrādniekos, savukārt strādnieki no Ukrainas stāsta, kā viņiem klājas Latvijā jau tagad.

Uzkopšanas un labiekārtošanas uzņēmuma "Urban Serviss" īpašnieks Māris Urbāns pagājušā gada nogalē atzinās, ka viņam bizness Rīgā vairs nav iespējams. Uzņēmējs skaidroja, ka ilgstošās darba tirgus krīzes dēļ viņam bizness ir jāpārdod. "Ja ir uzvarēts konkurss, kurā noteiktā datumā nepieciešamas piecas jaunas darbvietas, šos cilvēkus atrast ir praktiski neiespējami," viņš pavēstīja forumā "Latvijas vērtības". "Oktobra beigās tika pieņemts lēmums uzņēmumu pārdot. Mēs nevaram strādāt, jo mums pietrūkst darbaspēka." Urbāns norāda, ka ir noguris no darbaroku trūkuma: "Bijām gatavi piesaistīt darbiniekus no ārvalstīm, taču mēs nevaram viņiem maksāt mazāk par 600 eiro. Tikmēr apkopējiem vidējā alga ir 300 eiro pēc nodokļiem. Šāda atšķirība izslēdz iespējas piesaistīt darbaspēku no trešajām valstīm."

Kāpēc ukraiņu celtnieks ir labāks par latviešu?

Urbāns ir pirmais uzņēmējs, kurš publiski atzinis: tieši darbinieku trūkums licis viņam pārtraukt biznesu. Ar līdzīgām problēmām nākas saskarties arī citās nozarēs, arī tajās, kur algas ir ievērojami augstākas. Visasāk darbaroku deficītu izjūt celtniecībā, būvniecības uzņēmumi jau sen algo darbiniekus no ārvalstīm.

Septiņas no 10 Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajām vakancēm ir saistītas ar būvniecību, norāda Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja Baiba Fromane. Sarakstā ir visdažādākās specialitātes: inženieri, palīgstrādnieki, vadītāji utt. Latvijai jau tagad jāsāk domāt, kas būvēs "Rail Baltica", uzsver Fromane, norādot, ka te bez viesstrādniekiem neiztikt.

Kā problēma tiek risināta šobrīd? "Skonto Group" stratēģiskās attīstības direktors Rihards Rāvis forumā "Latvijas vērtības" pastāstīja, ka šobrīd uzņēmumu grupā tiek nodarbināti vairāk nekā 2000 cilvēki, vēl aptuveni 100 vakances ir neaizpildītas.

"Izjūtam ļoti lielu darbinieku trūkumu Latvijā un mēģinām risināt to ar dažādiem līdzekļiem. Aktīvi piesaistām darbiniekus no citām valstīm," skaidro Rāvis. "Taču arī tas nav vienkārši. Lai piesaistītu, piemēram, inženieri no Anglijas, mums viņš vispirms ir jāatrod, lai izteiktu piedāvājumu. Varam vērsties dažādās aģentūrās ārzemēs. Protams, varam izmantot arī valstī pieejamos resursus, bet ar to pagaidām nepietiek. Darbinieku piesaistīšana no ārzemēm ir samērā dārga: no sešām līdz 12 mēnešalgām – tā ir prēmija aģentūrai par to, ka palīdzēja atrast darbinieku."

Būvniecības uzņēmums "Pro Dev" jau trīs gadus piesaista celtniekus no NVS valstīm. Šobrīd uzņēmuma objektos strādā simtiem ukraiņu, baltkrievu un Vidusāzijas valstu pilsoņu. "Pro Dev" valdes priekšsēdētājs Māris Stakens ir pārliecināts, ka bez ārvalstu darbaspēka Latvijā neiztikt. Ar ko ukraiņu celtnieks ir labāks par mūsējo? Stakens uzskata, ka ukraiņiem ir labāka attieksme pret darbu. Viņi šurp brauc, lai nopelnītu, tādēļ ir gatavi strādāt daudz un ar pilnu atdevi. Ārvalstu darbinieku ievešanas process ir jāvienkāršo, jo ierobežotu cilvēkresursu apstākļos valstī nebūs attīstības, skaidro uzņēmējs, piebilstot, ka labāk algotu ukraiņus un baltkrievus nekā bēgļus no Āfrikas vai Tuvajiem Austrumiem, viņu mentalitāte ir tuvāka mūsējai.

Pārvadātāji: trūkst 2000 darbinieku

Vēl viena nozare, kurā personāla deficīts jau tagad bremzē attīstību, ir kravas pārvadājumi, teic Starptautisko pārvadātāju asociācijas vadītājs Valdis Trēziņš. Šobrīd pārvadātājiem trūkst ap 2000 darbinieku (8–10% no visām darbvietām nozarē) un šis skaits turpina palielināties, norāda Trēziņš. "Uzņēmumi īsti nevar piesaistīt darbiniekus no ārvalstīm, jo Latvijā nosacījumi nav izdevīgi. Visu krējumu nosmeļ lietuvieši un poļi," skaidro asociācijas vadītājs. "Piemēram, Lietuvā tagad strādā ap 13 tūkstošiem autovadītāju – viesstrādnieku, pie mums, iespējams, ap tūkstoti. Atšķirība ir milzīga. Ļoti gaidām jauno valdību, lai atkal aktualizētu jautājumu par izmaiņām ārvalstu darbinieku piesaistes noteikumos."

Darba devēji nav apmierināti ar noteikumu par ārvalstu darbiniekam maksājamo minimālo algu. Tā nedrīkst būt mazāka par vidējo algu valstī iepriekšējā gadā (šobrīd – 1006 eiro bruto). "Zilās kartes" gadījumā noteikumi ir vēl skarbāki – vidējā alga ar koeficientu 1,2. Uzņēmēji ārvalstu darbiniekiem gribētu maksāt konkrētās nozares vidējo algu. Šobrīd šāds nosacījums attiecināms vien uz sezonas strādniekiem lauksaimniecībā.

"Ja mēs to nepanāksim, piedzīvosim nozares samazināšanos. Ja nav šoferu, vajag mazāk mašīnu, attiecīgi – mazāk kravu un pasūtījumu. Apgrozījums un peļņa rūk, samazinās valsts budžetā samaksātie nodokļi. Nesaprotu, kuram tas ir izdevīgi," tā Trēziņš. Viņš norāda, ka pašlaik ārvalstu darbinieka piesaistīšanas procedūra ir pārāk sarežģīta un autovadītājam no Baltkrievijas, Ukrainas vai Krievijas pēc likuma ir jāmaksā vairāk nekā vietējam.

Likumā, kā skaidro Trēziņš, teikts, ka ārvalstu darbiniekam Latvijā jānodrošina "tāds finanšu līdzekļu apjoms, kas ir ne mazāks par vidējo algu valstī". "Pie šāda formulējuma tur var iekļaut arī komandējuma naudu vadītājiem, taču mums neļauj tā darīt," stāsta Trēziņš. "Un arguments – viesstrādnieki ietekmēs algu kritumu nozarē. Es to nesaprotu. Ja uzņēmumam trūkst darbinieku un tādēļ samazinās pārvadājumu skaits, vai tiešām vietējiem darbiniekiem palielināsies alga?"

Indiešu studenti kebabnīcās un ukraiņu pavāri Jūrmalā

Ārvalstu darbinieku netrūkst arī sabiedriskajā ēdināšanā. Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis uzskata, ka viesstrādnieku piesaistē nevajadzētu dzīvot ilūzijās un politiskās nostādnēs. "Ārvalstu darbaspēks – tas ir normāli!" teic Jenzis. Viņš norāda, ka šobrīd gandrīz visos Latvijas uzņēmumos ir darbaroku trūkums "vienkāršos" amatos. Sabiedriskā ēdināšana nav izņēmums: aktīvajā sezonā nepietiek ap 30 procentiem darbinieku, ziemā – ap 10 procentiem. Galvenokārt trūkst pavāru un palīgstrādnieku.

"Es saskatu divas problēmas," skaidro Jenzis. "Viena – Latvijā viesstrādnieku piesaistes jautājuma risināšanu ietekmē dažādu ksenofobijas piekritēju un nacionālistu viedokļi. Otrā – daudzi "eksperti" nez kādēļ uzskata, ka viņi šo tēmu pārzina vislabāk. Piemēram, vienā konferencē kādas augstskolas pārstāvis paziņoja, ka aizliegs ārvalstu studentiem strādāt restorānos, lai gan pēc likuma viņi drīkst strādāt 30 stundas nedēļā. Mums paziņoja, ka viņiem darba dēļ krītas sekmība. Vai tiešām kādam ir ļoti būtiski, kā mācās indiešu studenti? Nav taču nekādu nopietnu pētījumu par šo tēmu. Viens students no Indijas negāja uz lekcijām – un no tā tika uzpūsta problēma."

Arī Jenzis runā par problēmu ar algas nosacījumiem. "Nozarē vidējā alga ir zemāka, mēs kļūstam par likuma ķīlniekiem," skaidro restorānu biedrības vadītājs. "Jau gadu lūdzam izmainīt nosacījumus, bet tas ir bezjēdzīgi. Vai zināt, kā notiek pašlaik? Daudzi uzņēmumi darbiniekus uz Latviju ved caur Poliju, maksā starpniekiem. Bet kāpēc mums maksāt starpniekiem? Vai mēs esam tik bagāti? Man šķiet, šajā jautājumā valda rasisms un ksenofobija, nevis veselais saprāts."

Tas, ka uz ārzemēm peļņā aizbraukušie Latvijas iedzīvotāji atgriezīsies mājās un strādās par trauku mazgātājiem un pavāra palīgiem – tā ir ilūzija, uzskata Jenzis, norādot, ka tas ir jāņem vērā un šādam darbam jāpiesaista cilvēki ar zemākām prasībām. Turklāt ārzemnieki nereti strādājot labāk nekā vietējie: neejot smēķēt ik pēc piecām minūtēm. "Restorānā "36. līnija" ukraiņu pavāri strādā divkārt ražīgāk par vietējiem. Un saņem mazāk. Šādā situācijā ir muļķīgi cerēt, ka šo ukraiņu palīgi būs speciālisti no Latvijas," spriež Jenzis.

Restorāna "36. līnija" īpašnieks Lauris Aleksejevs apstiprina, ka viņa uzņēmumā jau vairākus gadus strādā pavāri no Ukrainas. Taču nevar teikt, ka uz viņu fona vietējie darbinieki izskatās sliktāk, norāda Aleksejevs. Interesanti, ka viņš neesot meklējis tieši ukraiņus, tie viņu atraduši paši. "Nolīgšana nebija vienkārša," atceras Aleksejevs. "Pieņemot darbā ārvalstnieku, uzņēmumam jāievēro vairāki nosacījumi, piemēram, nedrīkst būt nodokļu parādu utt. Problēma slēpjas tajā, ka mūsu bizness ir sezonāls. Pēc likuma sezonas vīzas piešķir uz trim mēnešiem. Būtu labi, ja tās izsniegtu uz pusgadu."

Aleksejevs ir visnotaļ apmierināts ar ukraiņu darbu. "Pirms tam pie manis strādāja četri uzbeki, katrs trīs mēnešus. Pēc tam aizbrauca," viņš stāsta. "Man tās ir papildu rokas. Daudzi latvieši aizbraukuši uz Norvēģiju un Īriju, mums jāskatās, kā izgrozīties. Ārvalstu darbaspēks ir mūsu izeja."

Apstrādes rūpniecība: bulgāri uz Latviju vairs nebrauc

Darbaroku trūkumu izjūt arī apstrādes rūpniecībā. Kā norāda Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, darbinieku deficīts nozarē sasniedz 10–20 procentus. LPUF vadītāja ir pārliecināta, ka viesstrādnieku problēma ir vairāk nekā aktuāla. Ārvalstu darbaspēka pieplūdums Latvijā ir neizbēgams demogrāfiskās situācijas dēļ. Turklāt, raugoties uz to no ģeogrāfiskā aspekta, darbiniekiem no Kazahstānas, Ukrainas un Baltkrievijas ir priekšrocības salīdzinājumā ar iebraucējiem, piemēram, no Āzijas – viņi prot krievu valodu un ir auguši līdzīgā kultūrā, uzskata Šure.

Zivju pārstrādes uzņēmuma "Karavela" īpašniekam Andrim Bitem viesstrādnieku ievešana bija piespiedu risinājums. Vēl pirms 2008. gada krīzes uzņēmumā strādāja bulgāri. Tagad viņi uz Latviju vairs nebrauks, turīgajās ES valstīs ir vieglāk atrast darbu. Atliek Ukraina un Baltkrievija, kur ir slikta ekonomiskā situācija. Darbinieki no trešajām valstīm arī tagad strādā "Karavelas" ražotnē.

IT: no Argentīnas līdz Indijai

Neraugoties uz to, ka šobrīd augstākās algas Latvijā ir IT nozarē, arī te ir ļoti jūtams vietējo speciālistu trūkums. Piemēram, uzņēmumā "Accenture" Latvijā strādā vairāk nekā 300 darbinieku no 30 pasaules valstīm, tai skaitā no Ukrainas, Kanādas, Argentīnas, Spānijas, Itālijas, Čehijas, Polijas, Izraēlas, Baltkrievijas, Armēnijas, Indijas, Mongolijas, Nepālas, Gruzijas u. c., stāsta uzņēmuma pārstāve Sanita Kalve. Visvairāk ārvalstu darbinieku nāk no ģeogrāfiski netālām valstīm.

"Darbiniekus ārvalstīs sākām meklēt 2010. gadā," stāsta Kalve. "Mums bija svarīgi, lai uz Latviju atbraukušie speciālisti justos labi gan materiāli, gan emocionāli." Tā viens no vadītājiem ir Jevgeņijs Drebuss, kurš Latvijā ieradās no Ukrainas pirms septiņiem gadiem, bet pirms tam jau bija sadarbojies ar uzņēmumu. Jau strādājot šeit, viņš ieguva MBA grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā.

"Accenture" analītiķe Svanti Kristīna Roka uz Latviju atbrauca no Indijas pirms trim gadiem, lai studētu maģistrantūrā Rīgas Tehniskajā universitātē. Par Latviju viņa uzzinājusi nodarbinātības aģentūrā Indijā. Dokumentu kārtošana bijusi samērā vienkārša. Neraugoties uz to, ka studēja angļu valodā, "Accenture" rīkotajos kursos viņa iemācījusies arī latviešu valodu. Sieviete apgalvo, ka mīl Latviju, un Rīgu sauc par savām otrajām mājām. Un vēl viņai ļoti patīk Latvijas iedzīvotāji – cilvēki, kas vienmēr gatavi palīdzēt un atbalstīt.