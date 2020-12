Kulbergs: auto piedāvājums Covid-19 krīzes dēļ ir problemātisks

Auto piedāvājums Covid-19 krīzes dēļ šobrīd ir problemātisks, intervijā aģentūrai LETA atzina Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

"Jau pandēmijas sākumā, pavasarī prognozēju, ka Covid-19 situācijai būs nopietna ietekme uz piedāvājumu. Šī ietekme tieši šobrīd atspoguļojas," teica Kulbergs.

Viņš skaidroja, ka novembrī un decembrī tirgu ietekmē tas, ka pavasarī, pandēmijas sākumā, tika slēgtas rūpnīcas Slovākijā, Rumānijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Vācijā un Nīderlandē. "Bija pārtrauktas piegāžu ķēdes, loģistika. Tas viss uz tirgu atsaucas šobrīd," pauda Kulbergs.

Tāpat viņš norādīja, ka daudzi automašīnu izplatītāji Latvijā pavasarī atcēla iepriekš veiktos pasūtījumus, nezinot, kā situācija attīstīsies un cik ilga būs pandēmija. "Drošāk šķita samazināt pasūtījumu apmēru, tādēļ šobrīd ir jākož nagos, jo daudzviet automašīnu piedāvājums ir ļoti skops. Dažos salonos pat vairs nav mašīnu, jo ir pārdoti arī demonstrācijas modeļi, iztirgots viss krājums un jaunu auto plūsma ir nepietiekama," atzina Auto asociācijas prezidents.

Kulbergs piebilda, ka Covid-19 krīzes ietekmē mainījusies arī patērētāju izvēle. "Manuprāt, dīvaini, bet tie, kas pērk mašīnas, pērk to, kas tirgū ir pieejams. Ja ir nolemts iegādāties automašīnu, tad cilvēki vēl mazāk ir gatavi kaut ko gaidīt. Ja reiz viņi pieņem lēmumu šobrīd pirkt, tad viņi pērk to, kas ir. Un bieži vien pat ir gatavi pirkt neloģiskākas izvēles, kas ir palikušas krājumā un pieejamas uzreiz. Cilvēki izpērk krājumus un negaida to, kas būs. Tas nozīmē, ka nopērk pat dārgākas un vairāk aprīkotas automašīnas, nekā nepieciešams, un negaida pasūtījumus. Pasūtījumi - tā ir neziņa, ar ko cilvēki nav gatavi sadzīvot. Cilvēki nav gatavi gaidīt trīs četrus sešus mēnešus," viņš stāstīja.