Laikus neapkoptu dzinēju dēļ 'airBaltic' nomās papildu lidmašīnas ar apkalpi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" no šā gada 27. marta līdz 31. maijam īstermiņā nomās papildu lidmašīnas ar apkalpi, "Delfi Bizness" informēja aviokompānijā.



Šāda nepieciešamība radusies saistībā ar ražotāja ierobežotajām iespējām laikus veikt dzinēju apkopi.

Jau ziņots, ka "airBaltic" 2023. gada vasaras sezonā īstermiņā nomās četras papildu lidmašīnas ar apkalpi. Tā noslēgusi sadarbības līgumu ar kompāniju "Avion Express", kura "airBaltic" flotei nodrošinās lidmašīnas "Airbus A320-232" ar 180 sēdvietām.

Kopumā lidojumi ar divām no šīm lidmašīnām tiks veikti no lidsabiedrības bāzes Rīgā laika periodā no 26. marta līdz 28. oktobrim, bet viena lidmašīna tiks bāzēta Viļņā un vēl viena Tallinā laika periodā no 1. maija līdz 28. oktobrim.

Savukārt laikā no 27. marta līdz 31. maijam "airBaltic" lidojumus šajā laikā veiks arī "XFly" ("Bombardier CRJ-900NG", 88 sēdvietas), "Danish Air Transport" ("Airbus A320-232", 180 sēdvietas), "Carpatair" ("Airbus A319", 100 – 150 sēdvietas) un "Cyprus Airways" ("Airbus A320-232", 180 sēdvietas) lidmašīnas.

"airBaltic" prezidents un izpilddirektors Martins Gauss uzsver, ka lidsabiedrība ir stingri apņēmusies pildīt savas līgumsaistības pret pasažieriem un partneriem. "Tomēr pagarinātais "Pratt & Whitney" dzinēju apkopes laiks rada airBaltic darbības traucējumus. Viņi, kā ilggadējs "airBaltic" partneris, atkal nav spējuši turēt solījumu attiecībā uz lidmašīnu sagatavošanas laiku saīsināšanu. Tādēļ "airBaltic" nodrošina rezerves kapacitāti ACMI nomas līgumu veidā," skaidro Gauss.

Viņš uzsver, ka dažas no lidmašīnām, kas tiks nomātas, piedāvā vairāk sēdvietu. “Lai arī mēs saprotam, ka šī ir nepatīkama situācija, mēs saglabājam optimismu, ka tā drīzumā tiks atrisināta. Turklāt dažas no iznomātajām lidmašīnām piedāvā vairāk sēdvietu, ļaujot pārvadāt lielāku pasažieru skaitu. Tikmēr mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lielākā daļa mūsu pasažieru joprojām tiek pārvadāti ar "Airbus A220-300" lidmašīnām, kas ir mūsu darbības pamatā,” piebilst Gauss.

Pirms sadarbības līguma noslēgšanas "airBaltic" veikusi visu lidmašīnu pilna apjoma tehniskās un kvalitātes pārbaudes, lai nodrošinātu pilnīgu klientu apmierinātību. "airBaltic" sadarbojas tikai ar lidsabiedrībām, kas ir sertificētas atbilstoši Eiropas aviācijas drošības prasībām. Konkrēto lidmašīnu vidējais vecums ir 12 gadi.

Lai pildītu savas līgumsaistības un ievērotu biznesa plānu, "airBaltic" 2023. gada vasaras sezonā vienlaikus turpinās iznomāt 14 savas lidmašīnas citām lidsabiedrībām.

Jau vēstīts, ka pagājušogad sabiedrības neapmierinātību raisīja "airBaltic" lēmums daļu reisu apkalpot nevis ar savām jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet gan no citām lidsabiedrībām nomātiem daudz vecākiem gaisa kuģiem.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 500,17 miljoni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2021.gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 2,5 reizes - līdz 54,219 miljoniem eiro.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.