'Lat Eko Food' iznīcinājis no tirdzniecības atsaukto produkciju vairāk nekā 70 000 eiro vērtībā

Uzņēmums "Lat Eko Food", kura produkcijas sortimentā ir zīmola "Rūdolfs" dārzeņu un augļu biezeņi, ir iznīcinājis bioloģisko produkciju vairāk nekā 70 000 eiro vērtībā, kuru Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pirms apmēram trim mēnešiem uzdeva uzņēmumam atsaukt no tirdzniecības, informēja kompānijas pārstāvji.

Kompānijā atgādināja, ka 2019.gada jūnijā PVD lika atsaukt no tirdzniecības atsevišķas "Rūdolfs" zīmola bērnu un zīdaiņu bērnu pārtikas produktu partijas aizdomās par paaugstinātu patulīna līmeni. Tā kā uzņēmuma paškontroles analīzes atšķīrās no PVD Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" ("BIOR") laboratorijā veikto analīžu rezultātiem, "Lat Eko Food" izmantoja likumdošanā noteiktās tiesības un lūdza PVD veikt atkārtotas analīzes citā laboratorijā.

"PVD pēc saviem ieskatiem izvēlējās citu akreditētu laboratoriju, no kuras saņemtie rezultāti problēmas neuzrādīja. Taču, neraugoties šo analīžu rezultātos apliecināto, ka ar kompānijas noliktavās uzglabātajām strīdīgajām partijām viss ir kārtībā, PVD neļāva uzņēmumam produktus realizēt vai nodot labdarībai. Rezultāti apliecina, konstatētais patulīna līmenis ir drošs pat zīdaiņiem, nerunājot par pieaugušiem cilvēkiem, tāpēc nav skaidrs, kāpēc šos bioloģiskos produktus jāiznīcina un tos nevar nodot, piemēram, veco ļaužu pansionātam," neizpratni pauda uzņēmumā.

Kompānijā informēja, ka "Lat Eko Food" nepiekrīt sarunās ar PVD un laboratorijas "Bior" pārstāvjiem izskanējušajiem minējumiem, ka patulīna daudzums vienas partijas paraugos var atšķirties un ar laiku sadalīties un izzust. "Katru produkta partiju, ko ražojam pārdošanai, ražošanas procesā īpašas iekārtas homogenizē ar ātrumu 3000 apgriezieni minūtē, tāpēc gatavie produkti ir homogēni pēc visiem raksturlielumiem konkrētās ražošanas partijas ietvaros. Patulīns ir termiski stabils un vērā ņemamos daudzumos nesadalās ne produkta vārīšanas, ne sterilizācijas rezultātā, ne arī produkta uzglabāšanas laikā," uzsvēra "Lat Eko Food” kvalitātes daļas vadītāja Dace Doķe.

"Lat Eko Food" informēja, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Egija Martinsone tikās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, lai informētu par strīdus situāciju un runātu par nepieciešamajām darbībām likumdošanas sakārtošanā šādos gadījumus. Martinsone uzsvēra, ka uzņēmumam nav bijis mērķis kādam ko pārmest, bet gan sakārtot procedūras un likumdošanu, lai dotu Latvijas uzņēmējiem iespēju pasargāt sevi un reputāciju. Saskaņā ar "Lat Eko Food" pausto, zemkopības ministrs piekritis, ka būtu nepieciešams veikt padziļinātu normatīvo aktu izpēti, kas regulē iespējamas strīdus situācijas un to risinājumus.

PVD, komentējot situāciju, paskaidroja, ka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto valsts uzraudzības ietvaros ņemtos paraugus izmeklē Latvijas nacionālajā references laboratorijā - "Bior" un jebkuriem citiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, kas veikti kādā citā laboratorijā, ir tikai informatīvs raksturs, un tie neatceļ oficiālās kontroles ietvaros pieņemtos lēmumus. Dienestā atgādināja, ka oficiālajā pārtikas nekaitīguma kontrolē šā gada jūnijā "Lat Eko Food" ražotajiem produktiem tika konstatēts mikotoksīns patulīns, kas var ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību, tai skaitā bojāt aknas un nieres, apdraudēt patērētāju veselību.

Dienestā atgādināja, ka normatīvie akti nosaka pieļaujamos piesārņojuma līmeņus pārtikā, kurus pārsniedzot, pārtiku atzīst par nederīgu lietošanai uzturā. Produktus, kuros konstatēts piesārņojums, nedrīkst lietot uzturā arī labdarības organizāciju klienti - trūcīgi ļaudis, daudzbērnu ģimenes un veco ļaužu pansionātu iemītnieki, jo to veselība ir aizsargājama tieši, tāpat kā jebkura cita patērētāja veselība. Šī iemesla dēļ PVD negatīvi vērtēja "Lat Eko Food" ieceri piesārņoto produkciju izplatīt labdarības organizācijām un ieteica piesārņotos produktus iznīcināt.

PVD arī vērsa uzmanību uz to, ka "Lat Eko Food" ražotnē veiktajā pārbaudē atklājies, ka uzņēmums jau maija beigās zināja par no Itālijas piegādātās izejvielas piesārņotību. "Lat Eko Food" to paškontrolē konstatēja, veicot laboratoriskos izmeklējumus.

"PVD jau no pašas pirmās dienas nāca pretī uzņēmumam, apzinot situāciju, palīdzot meklēt piesārņojuma cēloņus un rodot risinājumus, kā tos novērst nākotnē. Mēs sniedzam atbalstu uzņēmējiem, taču pārtikas drošums un iedzīvotāju veselība ir pirmajā vietā," uzsvēra PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.

Jau ziņots, ka PVD šogad jūnija sākumā aicināja nelietot uzturā un lūdza atsaukt no tirdzniecības vairākus uzņēmuma "Lat Eko Food" ražotos augļu biezeņus, tostarp zīdaiņiem paredzētus, jo dienests, veicot oficiālo kontroli, produktos laboratoriski konstatējis toksisku vielu mikotoksīnu - patulīnu, kura koncentrācija pārsniedz maksimāli pieļaujamo līmeni. Uzņēmums apņēmās piesārņotos produktus atsaukt no tirdzniecības, kā arī informēt patērētājus par konstatēto piesārņojumu.

"Lat Eko Food" ir reģistrēta 2010.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 14 217 eiro. Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir bioloģiskas bērnu pārtikas ražošana, kas tiek papildināta ar dažādu citu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu ražošanu. Informācija kompānijas mājaslapā liecina, ka patlaban uzņēmums ražo biezeņus bērniem, biezeņus stāvpakās, biezsulas, augļu un dārzeņu krēmus kečupus, smūtijus, ievārījumus un biezsulas.