'Latio': Jūrmalas dzīvokļu tirgu 'darbina' jaunie projekti

Pandēmijas ietekmē nekustamo īpašumus tirgus Jūrmalā ir pārorientējies uz vietējo pircēju; darījumu apjoms ar dzīvokļiem piedzīvo būtisku kāpumu

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt privātmājas ierobežota piedāvājuma dēļ ir kļuvušas dārgākas, tādi secinājumi par šīs pilsētas tirgu ir kompānijai “Latio”. Vietējo pircēju aktivitāte novērojama gan t.s. ekonomisko mājokļu segmentā, gan arī augstākas cenas īpašumu grupā.

2020. gada otrajā pusē Jūrmalā, tāpat kā citviet Latvijā, pieprasījums pārsniedza piedāvājumu gan dzīvokļu, gan privātmāju, gan arī privātās apbūves zemes segmentā. Trūkst piedāvājuma, kas atbilstu pircēju vēlmēm un iespējām.

Arī rekorddarījumi

Ilze Jaungaile-Gaile, „Latio” Jūrmalas nodaļas vadītāja, atgādina Jūrmalas mājokļu tirgus vēsturiskās īpatnības: „Šo tirgu būtiski iespaidoja termiņuzturēšanās atļaujas (TUA). 2015. gadā, mainoties nosacījumiem, pirmreizēji izsniegto TUA skaits būtiski samazinājās un kritās arī darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem. Pircēju īpatsvars ir arī būtiski izmainījies: agrāk dominējošo ārvalstu klientu nu ir nomainījis vietējais pircējs. Pēdējos gados tirgus ir stabilizējies un atsevišķos segmentos vērojama izaugsme.”

Jūrmalas dzīvokļu tirgū procentuāli krietni vairāk darījumu notiek ar īpašumiem jaunajos projektos (36%) un darījuma summas pārsniedz pārējās Latvijas rādītājus. Sērijveida māju dzīvokļi darījumu skaita ziņā pērn bija vairāk (48% no visiem Jūrmalā veiktajiem dzīvokļu darījumiem), tomēr ieguldīto līdzekļu ziņā tie veidoja tikai 10% no dzīvokļu darījumiem kūrortpilsētā.

Kopējā darījumu summa ar dzīvokļiem Jūrmalā pērn sasniedza 90.6 miljonus eiro, kas bija par 32% vairāk nekā pirms gada, bet trīs gadu griezumā šī darījumu summa ir augusi par gandrīz 42 miljoniem eiro jeb 46%, liecina „Latio” aprēķini.

2020. gadā tika reģistrēta arī divu ekskluzīvu dzīvokļu iegāde – katrs par aptuveni 5 miljoniem eiro, kas bija lielākie dzīvokļu darījumi pēdējo gadu laikā.

Visvairāk mājokļu darījumu notiek Kauguros; nākamās populārākās apkaimes ir Dzintari un Bulduri, kur notiek ne tikai dzīvokļu, bet arī māju darījumi (aptuveni 6% no visiem māju pārdevumiem).

Privātmāju deficīts

Jūrmalas privātmāju apbūve ir dažāda, tā nav homogēna pat konkrētas apkaimes ietvaros. Darījumu skaits ar privātmājām 2020. gadā ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar 2019. gadu, taču kopējā reģistrētā darījumu summa ir palielinājusies.

Tāpat kā citur Latvijā, arī Jūrmalā lielāka pircēju interese ir par nelielām, labas kvalitātes mājām, secina „Latio”. Palielinājusies vēlme pirkt Jūrmalai raksturīgās koka mājas, ko sekmēja cita veida māju piedāvājuma trūkums. Tiesa, darījums ar šādām mājām notiek tikai tad, ja koka māju ir iespējams atjaunot. Ja koka ēka ir pilnībā jārestaurē, pircējs labāk izvēlas iegādāties zemi un uzbūvēt jaunu māju.

Privātās apbūves zemju darījumu skaits 2020. gadā bija būtiski augstāks nekā 2019. gadā – pieaugums par 36%, un arī 2021. gadā tas turpina kāpt. Pieprasītākie zemesgabali bijuši Asaros (19% no visiem zemes darījumiem Jūrmalā pērn), seko Vaivari un Sloka, kā arī Melluži, kas ir pieprasīta apkaime arī privātmāju iegādei. 17% visu māju darījumu notiek Mellužos.

Zemesgabalu cenas diapazons ir plašs. Piemēram, Lielupē, tālāk no Rīgas, zemes cena sasniedz 20-40 eiro/m2, un ir novērojama tendence, ka tiek iegādāti arī tādi zemes gabali, kas ir jāatmežo. Tradicionāli ļoti pieprasīti ir zemes gabali, kuri atrodas no jūras pirmajās līnijās (ļoti tuvu jūrai); to cena ir no 80 līdz pat 300 eiro/m2.

Pārorientējas uz īri

„Jūrmalas t.s. premium klases dzīvokļu segments ir pielāgojies tirgus prasībām un tas sekmē pietiekamu interesi. Savukārt daudz lētākajiem sērijveida dzīvokļiem lielā pieprasījuma dēļ cenas ir augušas pat vairāk, nekā iepriekš tika lēsts,” stāsta Jaungaile-Gaile.

Popularitāti atgūst Kauguri, kur ir laba infrastruktūra un dažādas ērtības. Tādējādi pēdējos mēnešus sludinājumos nepietiekošā piedāvājuma dēļ dzīvokļu cenas ir augstākas nekā iepriekš, sasniedzot pat 1000 eiro/m2, un darījumu par tādu cenu notiek.