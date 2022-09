'Latvenergo' atkrastes vēja parkus attīstīs kopā ar Vācijas 'RWE'

Viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā AS "Latvenergo" un globālais līderis atjaunojamo energoresursu jomā "RWE" ir apvienojuši spēkus, lai attīstītu, būvētu un pārvaldītu jūras vēja projektus pie Latvijas krastiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

16. septembrī partneri parakstīja sadarbības memorandu, apliecinot gatavību īstenot vērienīgus atkrastes vēja parku projektus.

To īstenošana ir paredzēta līdz 2030. gadam; ļaus nodrošināt energoneatkarību, kā arī saražoto esportēt.

"Apsveicama ir valsts kapitālsabiedrības iesaiste atkrastes potenciāla pētniecībā un attīstībā, savukārt sadarbība ar starptautiskiem partneriem lieliem soļiem paātrinās mūsu energodrošību un enerģētisko neatkarību," pauž Ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

"Baltijas jūras vējš Latvijas piekrastē ir nacionāla bagātība ar vēl neizmantotu potenciālu, atgādina AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Mārtiņš Čakste. Tas ļaus palielināt ne tikai Latvijas un kaimiņvalstu enerģētisko neatkarību, bet arī eksportēt elektroenerģiju uz augošo Eiropas elektroenerģijas tirgu.

Uzņēmuma ražošanas portfelī ir hidroelektrostaciju, sauszemes vēja un saules enerģijas parku projekti. "Efektīvi izmantojot Daugavas, saules, kā arī sauszemes un atkrastes vēja spēku, varēsim nodrošināt Latviju ar elektroenerģiju jebkuros laika apstākļos un par zemākām cenām," viņš uzskata.

"Jūras vēja enerģija ir ļoti svarīga, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc atjaunojamās enerģijas Eiropā, atbalstītu vietējo tirgu un radītu jaunas, nākotnes prasībām atbilstošas darbavietas. Kopā ar mūsu partneri "Latvenergo" esam apņēmušies sniegt savu ieguldījumu Latvijas jūras vēja enerģijas ambīciju īstenošanā – roku rokā ar vietējām kopienām un piegādes ķēdi. Šajā partnerībā piedāvājam savu vairāk nekā 20 gadu pieredzi un tehniskās zināšanas jūras vēja nozarē," teic "RWE Renewables" Atkrastes vēja enerģijas attīstības izpilddirektors Svens Utermēlens (Sven Utermöhlen).

Foto: Publicitātes foto

Mārtiņš Čakste, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, (no kreisās) un Svens Utermēlens (Sven Utermöhlen), “RWE Renewables” Atkrastes vēja enerģijas attīstības izpilddirektors, paraksta sadarbības memorandu.

Saskaņā ar "Latvenergo" stratēģijā definēto 2030. gadam uzņēmums ir iecerējusi palielināt vēja un saules staciju jaudu līdz 2300 MW. Partnerība veicinās šī mērķa sasniegšanu, turklāt uzņēmumu zināšanas un līdzšinējā pieredze dos devumu arī izsludinātājā Latvijas - Igaunijas kopprojektā "Elwind" 1 gigavata (GW) atkrastes vēja enerģijas nodrošināšanai.

''RWE" ir liels globālais spēlētājs atjaunojamo energoresursu jomā un otrs lielākais pasaulē jūras vēja enerģijas jomā. Uzņēmums pārvalda 18 jūras vēja ģeneratoru parkus piecās valstīs, tostarp Kårehamn (48 MW) pie Zviedrijas krastiem, Dānijas jūras vēja ģeneratoru parku Rødsand 2 (207 MW, RWE daļa: 20 %) un Arkona, kas ar 385 MW ir viens no lielākajiem jūras vēja ģeneratoru parkiem Baltijas jūrā Vācijā (RWE daļa: 50 %). Turklāt "RWE" ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu ar 350 MW vēja parka F.E.W. Baltic II attīstīšanu Polijas piekrastē, kā arī ar 1,6 GW projekta Södra Victoria attīstību Zviedrijas piekrastē. Līdz 2030. gadam "RWE" plāno palielināt savu jūras vēja jaudu no pašreizējiem 3 GW līdz 8 GW (jauda atspoguļo tikai "RWE" daļu). Visā pasaulē RWE ir uzsākusi jūras vēja enerģijas attīstīšanu 10 GW apjomā ar nodrošinātām tiesībām atkrastē. Turpmākā izaugsme koncentrējas uz Ziemeļameriku, Āzijas un Klusā okeāna reģionu un īpaši pievilcīgiem tirgiem Eiropā, tostarp Baltijas valstīm.

"Latvenergo" koncerns ir viens lielākajiem enerģijas ražotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī elektroenerģijas sadali. Valstij piederošais uzņēmums ir viens no videi draudzīgākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropā — aptuveni puse elektroenerģijas tiek saražota trīs lielās hidroelektrostacijās. Tās papildina modernizētas koģenerācijas elektrostacijas, kurās elektroenerģiju iegūst no dabasgāzes. "Latvenergo" attīsta jaunas zaļās vēja un saules enerģijas ražošanas jaudas, kā arī ir līderis elektromobilitātes pakalpojumu jomā.