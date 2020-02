'Latvenergo' koncerns pērn provizoriski nopelnījis 94,4 miljonus eiro

"Latvenergo" koncerns pērn nopelnījis 94,4 miljonus eiro, liecina piektdien, 28. februārī, publicētie "Latvenergo" koncerna nerevidētie 2019. gada rezultāti.

2018. gadu "Latvenergo" koncerns noslēdz ar 76 miljonu eiro peļņu.

Audzis arī "Latvenergo" koncerna apgrozījums – no 838,8 miljoniem eiro 2018. gadā līdz 841,6 miljoniem eiro pērn.

"Latvenergo" koncerna peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) samazinājās par 14% līdz 243,5 miljoniem eiro.

2019. gadā "Latvenergo" koncerna ražotnēs tika saražotas 4880 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 1842 GWh siltumenerģijas. Otro gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēs (TEC) tika saražots vēsturiski lielākais elektroenerģijas daudzums – 2780 GWh, kas ir par 5% vairāk nekā 2018. gadā. Augsto TEC izstrādi veicināja elektroenerģijas pieprasījums reģionā.

Tāpat tika pārdotas 6505 GWh elektroenerģijas un 303 GWh dabasgāzes.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2019. gadā bija 229,4 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 8,8 miljoniem eiro vairāk. Tīklu aktīvos tika investēti 79% no kopējām investīcijām. Savukārt Daugavas hidroelektrostacijas (HES) hidroagregātu rekonstrukcijā 2019. gadā tika ieguldīti 16,6 miljoni eiro.

Rekonstrukcijas programmu plānots īstenot līdz 2023. gadam, un tās kopējās rekonstrukcijas izmaksas pārsniegs 200 miljonus eiro. Līdz 2019. gada beigām līgumu ietvaros veiktās investīcijas ir 166,1 miljons eiro.

2019. gadā tika pabeigts atjaunotās neatkarīgās Latvijas vēsturē lielākais elektropārvades projekts "Kurzemes loks". Tā kopējās izbūves izmaksas bija nepilni 230 miljoni eiro, no kuriem aptuveni pusi sedza Eiropas Komisijas līdzfinansējums. Savukārt 2019. gada 16. maijā Rūjienas novadā tika pacelti pirmie balsti, sākot Trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju izbūvi.

Ministru kabinets 2019. gada 8. oktobrī lēma līdz 2020. gada 1. jūlijam veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus, kas pašlaik ir AS "Latvenergo" meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē, nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa ir plānota ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas.

2019. gada 15. oktobrī, tai skaitā ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, kredītreitingu aģentūra "Moody's" pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes "Baa2" līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Kompānijā norādīja, ka "Latvenergo" koncerna darbību un rezultātus 2019. gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori.

"2019. gadā mūsu reģionā vidējās elektroenerģijas cenas bija zemākas nekā gadu iepriekš, ko noteica hidroloģiskās situācijas uzlabošanās Ziemeļvalstīs gada otrajā pusē, siltāki laika apstākļi un attiecīgi zemāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, zemākas cenas dabasgāzes un ogļu tirgos, kā arī citi faktori. Pērn Baltijā kopumā bija par 21% zemāka elektroenerģijas izstrāde nekā 2018. gadā. Īpaši samazinājusies elektrības ražošana Igaunijā, kur ierobežota degslānekļa ražotņu darbība, tādēļ pieauga "Latvenergo" TEC loma un devums kopējā tirgū," skaidroja uzņēmumā.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.