Latvieši no vulkāniskās lavas šķiedras ražo krēslus; tēmē uz ASV tirgu

"Es apzinos – mana vieta ir būt uzņēmējam!" saka uzņēmuma "Laviture" dibinātājs Aigars Paegle. Februāra sākumā Ņujorkā notiks viena no lielākajām dizaina, mēbeļu un mājas tekstīliju izstādēm ASV – "NY Now". Jau vairākus gadus tajā piedalās arī Latvijas pārstāvji, un šoreiz uz sarunu aicināju vienu no Latvijas stenda dalībniekiem – Aigaru Paegli.

Aigar, tev priekšā ceļš uz Ņujorku, lai piedalītos izstādē "NY Now" ar unikālu dizaina mēbeļu produktu. Kā tu sāki nodarboties ar uzņēmējdarbību un mēbelēm?

"Praktiskais latvietis" esmu bijis jau kopš bērnības, jo mamma mani audzināja ar domu, ka vīrietim jāprot dažādi darbi. Man ļoti patika remontēt riteņus, motociklus, mašīnas, un labu laiku pieremontēju lietotas mašīnas un pārdevu, tā vairākus gadus nodzīvoju auto industrijā. Pa vidu tam izmācījos par kultūras vēstures, darbmācības un rasēšanas skolotāju.

Kā tad tu nonāci pie sava pirmā uzņēmuma?

Man visu laiku bija sajūta, ka tomēr kaut kā pietrūkst, ka var darīt kaut ko vairāk. Un tad man rokās nonāca bērnu rotaļlaukumu katalodziņš no rūpnīcas Sanktpēterburgā, Krievijā. Sazinājos ar viņiem, pajautāju, vai viņus interesētu pārdot produktus Latvijā, vienojāmies, iepirku pirmos paraugus un atvēru uzņēmumu. Atradu arī cilvēkus, kas man var palīdzēt šo ideju attīstīt, un tā pamazām sākās...

Pirmo pusgadu nevienam neko nevajadzēja, un jau likās, ka tas ir vējā izmests laiks, nauda un ideja. Tomēr tad nāca pirmais pasūtījums no Cēsu pilsētas izveidot parkā bērnu rotaļu laukumu, un pēc tam viss aizgāja ļoti strauji. Pēc trīs – četriem gadiem jutu, ka Latvijā paliek par šauru, un izveidoju meitas uzņēmumus Lietuvā un Igaunijā. Tas man prasīja divus gadus, bet pēc tam nākošais solis – sāku braukāt pa Eiropu un izplatīt šo produktu tālāk. Dabūju partnerus un pircējus Polijā, Lielbritānijā un vēl dažās valstīs.

Vārdu sakot, man ļoti iepatikās pats process – uzņēmējdarbība. Pateicoties lielajai interesei par psiholoģiju, pirms dažiem gadies sāku analizēt, šķetināt soli pa solim, kā esmu uzvedies jau kopš skolas laikiem, un secināju, ka uzņēmēja domāšana un rīcība man ir bijusi jau no pašas bērnības. Ja agrāk biju uzņēmējs, to neapzinoties, tad tagad apzinos – mana vieta ir būt uzņēmējam.

Ko tavā gadījumā nozīmē – būt uzņēmējam?

Vienalga, kur es esmu, visapkārt saskatu idejas un iespējas, jaunus tirgus, produktus un pakalpojumus! Turklāt man vienmēr ir patiesa vēlme ko radīt un uzlabot.

Strādājot rotaļu laukumu biznesā, esmu izveidojis vairākus inovatīvus produktus un konceptus. Ar savu darbību esmu iedvesmojis vairākus darbiniekus atvērt savus uzņēmumus. Arī pats esmu iesaistījies uzņēmumu līdzdibināšanā un atbalstā, tā pamazām nonākot arī līdz bazalta šķiedrai.

Kā Latvijā, kur nav ne vulkānu, ne lavas, var attīstīt vulkāniskās lavas bazalta šķiedras mēbeļu uzņēmumu?

Mūsdienās pasaule ir kļuvusi ļoti maza, un sasniedzams ir jebkurš materiāls. 2009. gadā mākslinieks un dizainers Raimonds Cīrulis man parādīja pirmos mēbeļu paraugus, kurus bija izveidojis no bazalta šķiedras, un piedāvāja man investēt šajā idejā, lai uzsāktu ražošanu un izveidotu pārdošanas tīklu. Mani ieinteresēja šis projekts, un vienojāmies par kopuzņēmuma "Maffam freeform" izveidošanu. Tā no pilnīgas nulles nācās soli pa solim izveidot ražošanu un mācīties jauna produkta virzīšanu tirgū.

Tomēr pašreiz jūsu uzņēmums ir "Laviture"?

Astoņu gadu laikā ar bazalta mēbelēm biju vairāk nekā 15 dažādās valstīs un piedalījos pāri par 30 izstādēm. Visur cilvēki uz tām skatījās ar sajūsmu, kā uz brīnumu, tomēr piesardzīgi. Vienmēr tika uzdoti jautājumi par to, kas ar mēbelēm būs pēc gada, diviem vai desmit, vai tās izturēs cilvēku svaru, vai nemainīsies krāsa, kā saremontēt, ja kas notiek. Mēbeles cena tomēr būtiski atšķiras no līdz šim pieejamiem šūpuļkrēsliem. Uzticība rodas tikai ar laiku.

Pirms trim gadiem Raimonds, kā pirmo modeļu dizaina autors, izmantoja tiesības savus darbus pārdot dāņu uzņēmējiem. Tomēr ar gadiem iemantotā uzticība no klientiem un produkta augošā popularitāte mani mudināja izveidot jaunu zīmolu "Laviture" un turpināt attīstīt šo lielisko produktu. Mūsu pašreizējiem produktiem mēbeļu dizainus lielākos esmu radījis pats. Turklāt prognozētā mēbeļu ērtība un izturība ir sevi pierādījusi. Tagad jebkuram ar drošu sirdi varu teikt, ka mēbeles manā pagalmā nevainojami kalpo jau desmit gadus, un ar katru nākamo gadu tās kļūst arvien izturīgākas.

Kāpēc būtu vajadzīgas vulkāniskās lavas un bazalta šķiedras mēbeles un kā tas top?

Bazalts jau miljoniem gadu atrodas zemes dzīlēs, un vulkānu izvirduma laikā tas nonāk zemes virskārtā. Taču pati bazalta šķiedra tika radīta Amerikā 1923. gadā.

Bazalts pazīstams kā īpaši izturīgs materiāls. Otrā Pasaules kara laikā to sāka plašāk izmantot tieši militārajā rūpniecībā, ražojot lidmašīnu korpusus un citur. Arī mūsdienās tas kā papildu materiāls tiek izmantots daudzās nozarēs, kaut arī vizuāli nav redzams. Bazalta šķiedru lieto kā piedevu bremžu uzlikās automašīnām, bruņuvestēs, dažādos izolāciju un būvniecības materiālos, armatūrā.

Tātad bazalts ir mums visapkārt, bet mēs to vienkārši neatpazīstam?

Jā, tā ir. Daudz bazalta ir uz mēness un arī citām planētām. Tam piemīt ļoti daudz labu īpašību. Tas ir izturīgs dažādās temperatūrās, izturīgs pret nodilumu, absorbē dažādus starojumus – elektromagnētisko lauku, ultravioletos un radioaktīvos starus. Teorētiski, atpūšoties bazalta šķiedras krēslos, cilvēks ir diezgan drošā un veselīgā vietā. Tas ir cilvēkam un videi draudzīgs materiāls.

Pasaulē ir tikai dažas rūpnīcas, kas bazalta akmeni pārstrādā šķiedrā. Tas tiek izveidots kā diegs un uztīts spolēs. Mēs šo diegu, sajaucot ar saistvielu, liekam iekšā mēbeļu formās. Tas ir 100% roku darbs, piņķerīgs, ilgstošs process. Katrs meistars, kas veido krēslu, it kā "raksta grāmatu" – veido krēslu savā rokrakstā. Mēs pat varam atpazīt, kurš meistars veidojis konkrēto mēbeli. Katru mūsu meistaru īpaši apmācam, un ražošana notiek tepat, Latvijā.

Kā cilvēki reaģē uz šāda veida neparastu mēbeli?

Esot izstādēs, man ir ļoti patīkami saņemt cilvēku atsauksmes un pozitīvo reakciju, ieraugot mūsu krēslus. Man pat bija doma ierakstīt visus sajūsma saucienus, ovācijas un daudzos komentārus par brīnišķīgo sajūtu no tiem, kas mēbeles izmēģina – cik skaisti, cik ērti, cik labi izskatās! Pēdējā laikā arvien vairāk sāku dzirdēt, ka kāds ir vai nu dzirdējis, redzējis, vai pat kaut kur jau iesēdies kādā no mūsu dizaina krēsliem.

Vai pasaulē šāda veida vai līdzīgus produktus jau kāds ražo?

Jāsaka, ka joprojām pasaules līmenī mēs esam ļoti unikāli. Šobrīd ir tikai dāņu uzņēmums, kuram produkciju izgatavo Baltkrievijā, un mūsu "Laviture", kur mēbeles top tepat Latvijā. Vairāk analogu nav.