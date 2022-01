Latvijā elektroenerģijas cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 55%

Aizvadītajā nedēļā gan "Nord Pool" sistēmas, gan Baltijas vidējās elektroenerģijas cenas samazinājās, liecina AS "Latvenergo" dati.

Latvijā elektroenerģijas cena samazinājās par 55%, Lietuvā tā kritās par 56% un vienoti bija 111,68 EUR/MWh. Igaunijā elektroenerģijas cena bija 111,61 EUR/MWh, kas ir samazinājums par 52%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena samazinājās par 48% līdz 105,51 EUR/MWh.

Visā "Nord Pool" reģionā garāku svētku brīvdienu un mērenāku laikapstākļu dēļ samazinājās elektroenerģijas patēriņš, turklāt par 19% palielinājās vēja staciju izstrāde. Elektroenerģijas cenas samazinājumu veicināja arī zemākas energoproduktu (dabasgāze un ogles) cenas.

Baltijā cenu kritumu ietekmēja arī zemākas cenas kaimiņvalstīs, par 55% lielākas enerģijas plūsmas no Somijas, gandrīz četras reizes lielākas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala un par 48% lielākas plūsmas no Krievijas.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš samazinājās līdz 9502 GWh, bet izstrādes apjomi samazinājās līdz 8922 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 5% līdz 595 GWh. Latvijā patēriņš kritās par 6% līdz 149 GWh, Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 5% mazāks, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un tika patērētas 182 GWh. Lietuvā patēriņš samazinājās par 4% līdz 264 GWh.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde kritās par 40% līdz 291 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 49% līdz 83 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi kritās par 31% līdz 141 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 67 GWh, kas ir par 42% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 56%, Igaunijā 77%, bet Lietuvā - 26%. Baltijas valstīs tika saražoti 49% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.