Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena ir palielinājusies, tikmēr Baltijas tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cenas saglabājušās bez būtiskām izmaiņām, informē AS "Latvenergo".

Latvijā elektroenerģijas cena palikusi iepriekšējās nedēļas līmenī, Lietuvā tā samazinājās par 1% un vienoti bija 143,73 EUR/MWh. Igaunijā elektroenerģijas cena bija 143,14 EUR/MWh, kas ir pieaugums par 3%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. "Nord Pool" sistēmas cena kāpa par 36% līdz 100,90 EUR/MWh.

Laikapstākļi joprojām ir būtisks faktors, kas "Nord Pool" reģionā ietekmē elektroenerģijas cenu veidošanos. Zemāku gaisa temperatūru dēļ "Nord Pool" reģionā par 6% pieaudzis pieprasījums, turklāt kopējā vēja staciju izstrāde bija par 24% mazāka nekā nedēļu iepriekš. Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijā ietekmēja par 13% lielākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, savukārt plūsmas no Somijas bija par 10% zemākas. Plūsmas no Krievijas bija 17 GWh, savukārt nedēļu iepriekš elektroenerģijas piegāde no Krievijas nenotika.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš kāpa līdz 9 904 GWh, izstrādes apjomi pieauga līdz 9 995 GWh.



Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga par 2 % līdz 613 GWh. Latvijā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 154 GWh, tikmēr Igaunijā elektroenerģijas patēriņš kāpa par 4%, un kopā tika patērētas 186 GWh. Lietuvā patēriņš bija 273 GWh, kas ir palielinājums par 1%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.



Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 3%, tika saražotas 365 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 18% līdz 124 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 6% līdz 156 GWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 85 GWh, kas bija par 16% mazāka nekā iepriekšējā nedēļā.Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 80%, Igaunijā – 84%, bet Lietuvā 31%. Baltijas valstīs tika saražoti 59% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.