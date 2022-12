Latvijā jau piegādāti četri jaunie elektrovilcieni pilnā sastāvā

Šodien Rīgā no "Škodas" rūpnīcas ieradās divi vagoni no piektā elektrovilciena. Četri "Škodas" elektrovilcieni Rīgā jau ir pilnā sastāvā, informē Satiksmes ministrija.

Trīs no piegādātajiem vilcieniem testēti Aizkraukles dzelzceļa līnijā, divi tukši, trešais piepildīts ar smilšu maisiem, kas imitē 890 pasažieru svaru (436 sēdvietas, 454 stāvvietas), lai varētu testēt vilciena darbību ar pilnu jeb maksimālo slodzi – gan to, kā uzņem ātrumu, gan to, kā strādā bremžu sistēma pie dažādiem ātrumiem. Ceturtajam elektrovilcienam tiek veikti iestatīšanas darbi. Vēl viens elektrovilciens tiek izmantots testos Čehijā.

Pēc piegādāto vilcienu iestatīšanas darbiem notiks elektrovilcienu sertifikācijas testi. "Pasažieru vilciens" pieņems vilcienus tikai pēc tam, kad tie būs sertificēti atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo dokumentu prasībām, kas apliecina elektrovilcienu drošu izmantošanu pasažieru pārvadājumos, un nodoti ekspluatācijā.

Visvecākais satiksmē esošais elektrovilciens ir ražots 1966. gadā. Pašreiz "Pasažieru vilcienam" sāk trūkt 6 vagonu elektrovilcienu sastāvi, jo tiem ir nepieciešams neplānots remonts. Tādēļ reizēm 6 vagonu sastāvu vietā reisi tiek izpildīti ar 4 vagonu sastāviem. Pieprasītākajās diennakts stundās šie vilcieni var būt ļoti piepildīti.