Latvijā pasaules cenu kritums atspoguļojas minimāli, pircēji kļūst nepacietīgi

Cenas Latvijā šā gada sākumā neuzrāda kritumu, neskatoties uz to, ka pasaulē jau kādu laiku vērojams gāzes, elektrības un pārtikas izejvielu cenu samazinājums. Daļēji tas saistāms ar to, ka izmaiņas notiek lēnām un ilgākā laika posmā, bet daļēji arī ar uzņēmumu nevēlēšanos strauji reaģēt, samazinot cenas uz leju un vēlmi nopelnīt, cenas paturot augstākos līmeņos. Tāpat daļai preču cenu kritumu tirgotāji cenšas vai centīsies pasniegt kā savas akcijas vai īpašos piedāvājumus lojālajiem klientiem, norāda eksperti.

Patēriņa cenas janvārī salīdzinājumā ar decembri Latvijā palielinājās par 0,5%, bet gada inflācija - janvārī, salīdzinot ar 2022.gada janvāri bija 21,5%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Galvenie dzīves dārdzības vairotāji ir mājoklis un pārtika, veidojot 3/4 gada kopējās inflācijas, saka "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš, piebilstot, ka vēl nedaudz šajā "nedarbā" vainojamas arī transporta izmaksas, bet to ietekme drīz jau kļūs samazinoša.

Salīdzinājumā ar decembri cenas janvārī pieauga par 0,5%, un saskaņā ar Strautiņa teikto, šī var izrādīties lielākā mēneša inflācija ļoti ilgā laikā.

"Inerces dēļ vēl it kā pieaugušas pārtikas cenas, bet šim procesam ir drīz jābeidzas. "It kā" tāpēc, ka statistikā var būt grūti noteikt cenu lūzuma punktu, jo nav iespējams precīzi atspoguļot akciju ietekmi uz pircēju izmaksām. Piemēram, CSP ziņo, ka "noslēdzoties akcijām, dārgāks bija piens", tas rada jautājumus," atzīst eksperts. Tieši janvārī veikalos, kur iepriekš piena litru varēja nopirkt apmēram par pusotru eiro, biežākas kļuva akcijas, kas daļu no piedāvājuma ļāva nopirkt pat par trešdaļu zemāku cenu. Domājams, ka pircēju vairākums šo iespēju izmantoja," saka Strautiņš.

Iespējams, ka notiekošo statistikā varēs labāk redzēt, kad samazināsies pamatcenas. "Veikaliem ir izdevīgi ilglaicīgu cenu samazinājumu sākumā krāsaini izcelt kā akciju vai īpašu piedāvājumu lojalitātes karšu turētājiem," viņš novērojis.

Vienlaikus Latvijas patērētāji jau pamatoti kļūst nepacietīgi. Taču, lai biržu notikumi sasniegtu veikalus, ir jāpaiet laikam.

"Cenu līmenis mājokļos patērētajai enerģijai un lielai daļai pārtikas produktu ir kā multfilmas "Looney Tunes" varonis Wile E. Coyote, kurš kādu brīdi skrien virs tukšuma, bet nokrīt, kad pamana, pamats ir pazudis. Izejvielu cenu krituma ceļojums cauri vērtības ķēdēm var būt ilgs. Siltuma uzņēmumi sapirkuši kurināmā rezerves, arī tehnikas tirgotāji nevēlas ciest zaudējumus, tukšojot noliktavas. Pārtikas produktiem izejvielu cenu krituma ietekmi slāpē pārstrādes posms, uz to nevajag apvainoties, jo pārstrāde slāpēja cenu izmaiņas arī pretējā virzienā," saka eksperts.

Atsevišķos gadījumos saistībā ar esošo cenu līmeni pastāv jautājums par tirgotāju vēlmi pārskatīt cenas uz leju vai tomēr kādu brīdi ar šādiem lēmumiem vēl nogaidīt, saka Latvijas Bankas ekonomiste Ieva Opmane. Šeit aktuāls jautājums par atbilstošu konkurences līmeni, kas neļautu šādu stratēģiju plaši pielietot. "Lai gan arī kā patērētāji biežāk pamanām un dalāmies savās pārdomās par to, kam cenas ir pieaugušas, jāatzīst, ka pēdējā laikā ir novērojami arī kādi pārsteigumi par to, cik sen neredzēti lētāk atsevišķus produktus var iegādāties," norāda ekonomiste.

Rudenī redzēs

Arī globālās enerģijas cenas ir krietni samazinājušās. Naftas un gāzes cenas biržās ir pat zemākas, nekā tās bija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī. Globālo pārtikas cenu kritums nav tik ievērojams, tomēr arī tām ir lejupvērsta tendence. Kāpēc to vēl neredzam inflācijas datos? Jo pārmaiņas prasa laiku, saka Opmane. Latvijā šī cenu pārnese ir salīdzinoši strauja, tomēr izmaiņas nenotiek viena mēneša laikā. Piemēram, par gāzi vēl līdz aprīlim patērētājiem jāmaksā pēc iepriekš noteiktā tarifa. Tomēr ir manāmas arī pārmaiņu vēsmas. Piemēram, globālo gāzes cenu kritums jau vairākās apdzīvotās vietās licis uz leju pārskatīt noteiktos siltumenerģijas tarifus, kas stāsies spēkā tuvāko mēnešu laikā.

"Citadele bankas" ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka dabasgāzes cenas Eiropā kopš vasaras rekordaugstajiem līmeņie mir sarukušas par vairāk nekā 75%. Pagaidām Latvijas patēriņa cenās šo dabasgāzes cenu kritumu vēl īsti nevar redzēt, un to ir sajutušas tikai mājsaimniecības ar dinamisko elektrības tarifu. Taču, ja dabasgāzes cenas paliks šajā līmenī, tad nākamajā rudenī Latvijā vajadzētu jūtami samazināties apkures tarifiem, un tas nozīmē, ka šī gada nogalē vai nākamā gada sākumā ekonomikā kopumā ir iespējama īslaicīga deflācija.

Visaugstākā Baltijā

Vēl viena tendence – gada inflācija Latvijā ir kļuvusi daudz augstāka nekā citur Baltijā, bet Baltijā tā ir augstākā starp citām eirozonas valstīm, taču tam ir savs iemesls, skaidro "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.

"Atšķirību ar Igauniju un Lietuvu izskaidro galvenokārt tas, ka 2022. gada pirmajos četros mēnešos Latvijas valdība īstenoja ļoti efektīvus enerģijas cenu līmeņa samazināšanas pasākumus, tāpēc tad gada inflācija bija par 3-6 procentpunktiem zemāka nekā pie kaimiņiem. Šobrīd redzam šīs atšķirības spoguļattēlu – cenu kāpums gada griezumā Latvijā tiek mērīts pret "mākslīgi" samazinātu bāzi," saka Strautiņš.

Slīdēs uz leju

Tiesa gan, janvāris varētu būt pēdējais mēnesis, kad gada inflācija Latvijā pārsniedz 20%, un līdz šī gada vidum tā varētu noslīdēt jau zem 10%, paredz "Citadele bankas" ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Ņemot vērā pēdējo mēnešu tendences, inflācijai Latvijā vajadzētu samazināties vismaz līdz 4-5%.

Arī Strautiņš sagaida, ka februārī gada inflācija samazināsies pakāpeniski, bet turpmākajos mēnešos jau ļoti strauji, jo pērn pavasarī cenas auga ļoti strauji, veidojot šim gadam "izdevīgu" bāzes efektu. Jau maijā gada inflācija var būt viencipara skaitlis. Pēc viņa prognozēm inflācija Latvijā šogad varētu būt 8-9% robežās. Pēc viņa teiktā, piemēram, vairāku svarīgu pārtikas kategoriju cenu kritums ir neizbēgams, jo pusgada laikā ir krasi samazinājies gan pārtikas izejvielu, gan ražošanā izmantotās enerģijas, gan minerālmēslu cenu līmenis.

Zemāka inflācija gan nenozīmē zemākas cenas, un lielus cenu samazinājumus vai cenu atgriešanos pie iepriekšējiem līmeņiem, pēc Āboliņa domām, nav pamats gaidīt. Visticamāk, daudzu preču un pakalpojumu cenas paliks esošajos līmeņos, tomēr atsevišķu cenu kritumi ir gaidāmi.

Tāpat gaidāmais inflācijas kritums nenozīmē, ka inflācija kopumā ir uzveikta un tā nevar radīt jaunus draudus ekonomikai, saka Āboliņš. Pakalpojumu cenu inflācija Latvija jau ir pārsniegusi 11%, bezdarbs ir zems un ir liels spiediens celt darba algas. Labā ziņa, protams, ir tā, ka enerģijas krīzes sliktākie scenāriji nav piepildījušies, tomēr riski joprojām ir, un pilnībā nevar izslēgt jaunus cenu lēcienus.

Arī Gašpuitis piekrīt, ka vairākumam produktu cenas 2021. gada līmeņos neatgriezīsies. Turpmākās inflācijas tendences joprojām būs atkarīgas no enerģijas cenu dinamikas, kas var būt pietiekami svārstīgas. Lai arī tāds stress, kāds bija vērojams pērnā gada vasaras beigās nav gaidāms, gan naftas, gan gāzes cenu kāpums no pašreizējiem līmeņiem ir ar augstu iespējamību. Un, pat, ja tas tik un tā nozīmēs atsevišķu komunālo tarifu kritumu, nav zināms cik liels tas būs un kāds atbalsts no valsts puses nākamajā sezonā ir gaidāms. Rezultātā pie aukstākiem laikapstākļiem gada beigās komunālie maksājumi lielai daļai iedzīvotāju var turpināt būtiski iegrožot pirktspēju. Pat, ja gada beigās vidējās algas pieaugums jau apsteigs inflāciju, daudzām sabiedrības grupām situācija ar maksātspēju joprojām saglabāsies izaicinoša.