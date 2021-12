'Latvijas autoceļu uzturētāja' apgrozījums pieaudzis par 1,3%

Autoceļu ikdienas uzturēšanas uzņēmums VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) šogad deviņos mēnešos strādāja ar 60,593 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,3% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 14,2% un bija 4,241 miljons eiro, liecina LAU publiskotā informācija

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka šā gada deviņos mēnešos par 1,403 miljoniem eiro jeb 48,7% auguši LAU ieņēmumi no darbiem uz pašvaldību autoceļiem, bet par 2,886 eiro jeb 5,5% samazinājušies ieņēmumi no deleģēšanas līguma izpildes par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, kas noslēgts ar Satiksmes ministriju (SM). Vienlaikus par 1,66 miljoniem eiro jeb 121,2% palielinājušies ieņēmumi no citiem ceļu darbiem.

Šogad deviņos mēnešos LAU ieņēmumos 81,8% bija nauda no SM deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes, bet 18,2% bija ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības, tostarp no darbiem uz pašvaldību autoceļiem, no maģistrālo ielu uzturēšanas darbiem, no meža ceļu būvniecības un uzturēšanas, kā arī no citiem darbiem.

LAU vadība atzīmē, ka gada trijos ceturkšņos kompānija piedalījās 677 iepirkuma procedūrās par tiesībām veikt darbus uz autoceļiem, bet uzvarēja 196 iepirkumos ar kopējo līgumsummu 8,365 miljoni eiro. Tostarp LAU piedalījās 212 AS "Latvijas valsts meži" izsludinātajās iepirkuma procedūrās, uzvarot 26 iepirkuma daļās par kopējo līgumu summu 1,987 miljoni eiro.

Tāpat kompānijas vadība skaidro, ka pamatdarbības izmaksas šogad deviņos mēnešos tika plānotas 51,655 miljonu eiro apmērā, taču faktiskās izmaksas bija 52,574 miljoni eiro. Tas tāpēc, ka, par 0,1% palielinoties ieņēmumiem no pamatdarbības, izmaksas no pamatdarbības kopā auga par 1,8% jeb 919 000 eiro.

Pēc LAU vadības ziņojumā skaidrotā, būtiskākā izmaksu novirze bija izejvielu un pamatmateriālu iepirkšanas izmaksās - par 802 000 eiro jeb 6%.

Jau ziņots, ka 2020.gada deviņos mēnešos LAU strādāja ar 59,842 miljonu eiro apgrozījumu un guva peļņu 4,945 miljonu eiro apmērā. Savukārt 2020.gadā kopumā LAU strādāja ar 82,531 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 14,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 17,6% - līdz 2,954 miljoniem eiro.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 kilometru, no tiem 9129 kilometri autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 kilometri ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.