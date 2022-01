'Latvijas balzams' investē miljonu eiro procesu automatizācijā

AS "Latvijas balzams" plāno veikt investīcijas ražošanā vienu miljona eiro apmērā. Paredzēts izveidot jaunu automātisku kartona kastu skenēšanas, šķirošanas, paletizācijas un iesaiņošanas līniju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projekts tiks īstenots, sadarbojoties ar vienu no Baltijas reģiona līderiem robotizācijas un ražošanas procesu automatizācijas risinājumu jomā – SIA “Peruza”.

“Mēs turpinām ieguldīt attīstībā. Jaunā līnija paātrinās un stabilizēs gatavās produkcijas paletizācijas procesu, ļaujot palielināt ražotnes kopējo produktivitāti un piegādes precizitāti,” stāsta AS “Latvijas balzams” valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns.

Ar 13 ražošanas līnijām un pilna cikla ražošanu, ko uzņēmums turpina attīstīt un kura kļūst konkurētspējīgāka, “Latvijas balzams” gatavs kļūt par vienu no spēcīgākajiem dzērienu ražotājiem Eiropā, viņš akcentē.

“Latvijas balzams” ir viens no lielākajiem alkoholisko dzērienu ražotājs Baltijā ar tradīcijām bagātu vēsturi kopš 1900. gada. Uzņēmumam pieder divas alkoholisko dzērienu ražotnes Rīgā – stipro alkoholisko dzērienu ražotne un dzirkstošo vīnu un vieglo alkoholisko dzērienu ražotne. AS “Latvijas balzams” ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem eksportētājiem – tā produkcija ir pieejama 180 pasaules valstīs, kā arī uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā.