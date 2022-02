'Latvijas Gāzes' koncerna apgrozījums pērn sasniedzis 583,3 miljonus eiro, bet nopelnīti 3,2 miljoni eiro

Zemāka temperatūra apkures sezonā un ievērojami augstākas dabasgāzes cenas bijuši divi galvenie faktori, kas ietekmēja AS "Latvijas Gāze" finanšu rezultātus 2021. gadā. Zemāka temperatūra palielināja AS "Latvijas Gāze" pārdošanas apjomus un AS "Gaso" sadales tīkla noslodzi.

2021. gadā AS "Latvijas Gāze" klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 14 859 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2020. gadu, pārdošanas apjomi ir pieauguši par 25%. Ārvalstīs pārdotā dabasgāze veidoja 28% no kopējā pārdošanas apjoma.

Koncerna neto apgrozījums 2021. gadā sasniedza 583,3 miljonus eiro, EBITDA – 18 miljonus eiro. Koncerna neto peļņa 2021. gadā bija 3,2 miljoni eiro. Peļņas līmeni būtiski ietekmējušas krasās dabasgāzes cenas svārstības tirgū, kas savukārt deva negatīvu ietekmi, veicot atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanu.

AS "Latvijas Gāze" 2021. gadā ir ieguldījusi aptuveni 0,8 miljonus eiro, lai nodrošinātu efektīvu darbību, klientu komunikāciju un apkalpošanu, kā arī stiprinātu digitālās transformācijas procesus. 2022. gadā investīcijas plānotas aptuveni 1 miljona eiro apmērā, lai nodrošinātu "Latvijas Gāzes" darbinieku elastīgumu strādāt attālināti un pāriet no stabilizācijas uz pilnveidošanas posmu, tāpēc 0,5 miljoni eiro tiks ieguldīti Klientu portālā un Norēķinu sistēmā, kā arī Klientu apkalpošanas procesos.

2022. gadā AS "Latvijas Gāze" īstenos vairākus būtiskus projektus kiberdrošības līmeņa stiprināšanai, ņemot vērā globālo kiberdrošības draudu pieaugumu. Viens no lielākajiem projektiem būs SIEM ieviešana, kas ļaus ātrāk atklāt iespējamos apdraudējumus un uz tiem reaģēt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Revidētos konsolidētos finanšu pārskatus par 2021. gadu "Latvijas Gāze" koncerns publicēs 2022. gada 20. aprīlī.