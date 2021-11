Latvijas studentu ideja par darba meklēšanas aplikāciju iekļuvusi 'Red Bull Basement' konkursa finālā

No vairāk nekā 4000 pieteikumiem, Latvijas studentu ideja par aplikāciju "Swipe 4 a Job", kas atvieglotu iespēju atrast darbu studentiem, iekļuvusi gaidāmajā konkursa "Red Bull Basement" Globālajā finālā, informēja pasākuma organizatori.

"Swipe 4 a Job" autori ir divi studenti no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas, kas apvienojušies komandā "2 Hit Wonders". Finālā iekļuvušas 44 komandas no visas pasaules. Pieteikumi tika izveidoti video formātā, izskaidrojot savu ideju. Kā stāsta organizatori, pārliecinošs vairākums komandu izvēlējies tādas tēmas kā ķermenis un prāts, karjera, tīrs ūdens, rīcība klimata jautājumos, izglītība, sociālā vienlīdzība, enerģija un viedpilsētas. Lai gūtu ieskatu, kuras no šīm idejām spētu atrisināt visbūtiskākos izaicinājumus, citiem interesentiem bija iespēja izteikt atbalstu tām, kuras viņi vēlētos redzēt realizētas.

Austrijā bāzētā žūrija rūpīgi izvērtējusi pieteikumus pēc to realizācijas iespējamības, radošuma un iespaida aspektiem, kā arī gūtā sabiedrības atbalsta, rezultātā izvēloties "Swipe 4 a Job" kā kandidātu finālam.

Foto: Publicitātes attēls

"Mūsu universitātes līmenī jau ir vairākas tīmekļa vietnes un sociālo tīklu lapas, lai meklētu darba iespējas. Valsts līmenī to ir vēl vairāk. Lai gan iemesli, kāpēc students vēlas atrast darbu vai praksi paralēli mācībām, ir dažādi, esam novērojuši, ka darba un prakses meklēšana kopumā ir ļoti novecojusi un laikietilpīga gan no studenta, gan no darba devēja viedokļa. Mūsu komandas vīzija ir atvieglot darba meklēšanas procesu, izveidojot lietotni, kurā, dažu minūšu laikā varat atrast savu ideālo piedāvājumu. Lietotne savienotu studentus ar darba devējiem un jaunajiem uzņēmējiem. Darbs, prakse, peļņa un pieredzes iespējas vienuviet," teikts komandas pieteikumā. No pieteikuma video saprotams, ka idejas pamatā ir izveidot populārās iepazīšanās vietnes "Tinder" tipa lietotni darba meklētājiem un darba devējiem, kur, ievadot savu atrašanās vietu vai vēlamās darba vietas atrašanās areālu, intereses un citus parametrus, ātri varētu savest kopā darba meklētāju un darba devēju.

Līdz pat 12. decembrim finālistu komandas savas idejas noslīpēs attīstības fāzē, saņemot pieeju resursiem, piedaloties mentoringa programmā, kuru veido uzņēmēji, vizionāri un viedokļu līderi no visas pasaules.

Konkursa fināls notiks no 13. līdz 15.decembrim. Pagājušā gada finālā divi studenti no Lielbritānijas pārsteidza žūriju ar savu dabai draudzīgo, kompakto veļas mašīnu, plūcot labākās idejas uzvarētāju laurus. Šī gada uzvarētājus kronēs Stambulā, Turcijā.

Šis konkurss jaunajiem inovatoriem un uzņēmējiem notiek jau kopš 2018. gada, un šogad tajā piedalās dalībnieki no 45 valstīm.