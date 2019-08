Latvijas uzņēmēji Ķīnā: esam gara ceļa sākumā

Masīvkoka krēslu ražotājs SIA “Wenden” pirmie iespaidi par Ķīnu ir dažādi – no vienas puses milzīgs potenciāls eksportam, no otras pārsteigums par izpratni, kā veidot sadarbību, lai sasniegtu rezultātus. “Esam ceļa sākumā,” saka uzņēmuma pārdošanas vadītājs Ansis Skrabulis.

SIA "Wenden" specializējies masīvkoka krēslu ražošanā, izmantojot Latvijā augušu bērzu un Eiropas ozolu. Uzņēmums dibināts 2005. gadā Jaunpiebalgā, un to raksturo Skandināvijas dizains un augsta kvalitāte.

"Mūsu krēsli ir ļoti izturīgi un ilgmūžīgi, kokmateriāli ir sertificēti, apliecinot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un ekoloģisku domāšanu," skaidro Skrabulis, piebilstot, ka šie ir nišas produkti, tādēļ Ķīnā, kur "zaļā domāšana" vēl tikai ienāk cilvēku ikdienā, paredzamas lielas iespējas.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras realizētais Eiropas Savienības projekts "LEF Network To China" SIA "Wenden" deva iespēju doties uz Ķīnu, lai apmeklētu kā izstādes, tā arī tikšanās, tādējādi gūstot atziņas iespējām sadarboties ar šo lielvalsti. Lai gan vizīte bija piesātināta un pārpilna ar notikumiem, būtiski bija saprast, ka milzīgās kultūras atšķirības un izpratne par to, kā veidot ciešākus kontaktus ar potenciālajiem partneriem, ir galvenie šķēršļi, lai teiku, kas "viss jau notiek".

"Ja pirms brauciena mums bija tikai aptuvena nojausma par Ķīnas tirgus piedāvātajām iespējām, šobrīd jau ir reāls skats un iegūta viela pārdomām par to, vai mūsu ražotais produkts atbilst šai valstij," saka Skrabulis, "secinājumus izdarīt vēl pāragri, jo esam tikai gara ceļa sākumā."

Foto: Publicitātes foto

SIA "Wenden" pārstāvis pauž, ka galvenais pārsteigums bija tas, ka Ķīnas potenciālie partneri komunikācijā bija ļoti atšķirīgi un interese par individuālām pārrunām nebija tik liela kā gaidīta, taču kopīgas sapulces un izstāžu apmeklēšana noteikti bija vērtīgs ieguvums. Tāpat pārsteidza tas, ka oficiālās sarakstes notiek nevis e-pastos, kā tas ierasts Eiropā un citur pasaulē, bet gan, izmantojot dažādas aplikācijas. "Mums svarīgi atrast īsto nišu un piedāvāt savu unikalitāti, lai pēc tam turpinātu meklēt pareizo sadarbības partneri," turpina Skrabulis.

"LEF Network To China" projektā iesaistītas trīs valstis – Somija, Igaunija un Latvija – tādējādi palīdzot kokmateriāliem ar augstu pievienoto vērtību attīstīt eksportu. Vizītes ietvaros veiksmīgi meklētas iespējas sadarboties arī šī reģiona ietvaros, piedāvājot savus ražojumus arī kaimiņvalstu uzņēmumiem. "Noteikti saredzam sadarbību ar citiem projekta partneriem, jo tajā apvienojušies spēcīgi biznesa pārstāvji, kas spēj viens otru papildināt," saka Skrabulis.

SIA "Wenden" ražo ne tikai masīvkoka krēslus, bet arī dažādus galdus, bufetes un plauktu sistēmas, izmantojot mūsdienīgas un robotizētas iekārtas, tādējādi spējot nodrošināt augstu efektivitāti, precizitāti, ātrumu un kvalitāti. "Masīvkoka krēsli, kuru realizāciju saredzam arī Ķīnas tirgū, ir viens no sarežģītākajiem produktiem, taču nepieciešams izstrādāt piemērotāko dizainu, ko var piedāvāt Latvijas labākie dizaineri," saka Skrabulis. Eksports vienmēr bijusi prioritāte SIA "Wenden" darbā, tādēļ vairāk nekā 90% saražotā tiek pārdots Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas un Francijas tirgos.

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.