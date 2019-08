Latvijas uzņēmēji Ķīnā: lielvalsts divas sejas – valstiskā un biznesa

Ķīna kā iespēja diversificēt tirgu ir realitāte, taču iepriekš jāveic rūpīga izpēte, jāatrod niša un, pats būtiskākais, labākais sadarbības partneris. “Ķīnai ir divas sejas – viena ir valstiskā, otra biznesa, kas ir krasi atšķirīgas,” iespaidos par vizīti uz Ķīnu saka SIA “Strix” valdes priekšsēdētājs Pēteris Salmanis. Viņš skaidro, ka, kamēr notiek tikšanās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem, šķiet, ka viss notiek, jo cilvēki uzvedas ļoti atšķirīgi nekā brīdī, kad šo iestāžu darbinieki dodas prom. Tad viss pēkšņi apstājas. Savukārt biznesa “seja” ir tā, ko mēs saprotam ar tirgus ekonomiku, kur strādā cenas, kvalitātes, piedāvājuma, apjoma un citi aspekti, kas ierasti kā Eiropā, tā arī citviet pasaulē.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras realizētais Eiropas Savienības projekts "LEF Network To China" deva iespēju Latvijas, Igaunijas un Somijas uzņēmumiem, kas ražo kokmateriālus ar augstu pievienoto vērtību, doties uz Ķīnu, lai veicinātu eksportu. Arī SIA "Strix" bija starp septiņiem komersantiem, lai tādējādi paplašinātu produkcijas noieta tirgus, meklējot sadarbības partnerus. "Pirmie iespaidi bija, ka viss šajā valstī ir grezni, liela interese un izrādīšanās, bet nedaudz nācās vilties, jo tā bija "seja, kas jādemonstrē valsts līmenī"," saka P.Salmanis, "pavisam cita situācija bija tad, kad sākās reālās sarunas par potenciālajiem biznesa partneriem, jo tās bija jau ļoti konkrētas, jeb cik, ko, kādā apjomā, termiņā un par kādu cenu varam piegādāt. Šīs krasās atšķirības tiešām ļoti pārsteidza."

Uzņēmuma vadītājs pauž, ka ķīnieši māk un labprāt tirgojas. Viņi vēlas produkciju visaugstākajā kvalitātē, bet par tādām cenām un tādos apjomos, ko ir grūti piedāvāt. "Mēs strādājam pēc principa, ka neesam lētākie, bet esam labākie, kas šim tirgum īsti neder, ja vien netiek atrasta ļoti specifiska niša," saka Salmanis.

Tāpat viņš ikvienam uzņēmumam, kas vēlas uzsākt eksportu uz Ķīnu, iesaka ļoti rūpīgi veikt mājas darbu jeb izpēti par to, kāda ir nodokļu sistēma, kā tā tiek attiecināta jau uz gatavo produkciju un kā uz izejmateriāliem, jo likmes ievērojami atšķiras. Ņemot vērā, ka šajā valstī iedzīvotāju ir ļoti daudz, tad valsts ir ieinteresēta vairāk ievest negatavu produkciju, lai pēc tam tai pievienotu papildu vērtību savās rūpnīcās un ražotnēs, nodarbinot vietējos un maksājot zemākus nodokļus.

SIA "Strix" ražo visdažādākos materiālus, sākot ar virpotiem un mizotiem mietiem, zāģmateriāliem, līdz pat dārza dizaina elementiem. Lielāko daļu jeb 95% tiek eksportēti galvenokārt uz Angliju, Īriju, Islandi, Beļģiju, kā arī tālākām valstīm, piemēram, Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

"Ja domājam par Ķīnu, tad tur visu nosaka apjoms. Runa uzreiz ir par nevis saražoto produktu skaitu, bet gan par konteineru skaitu, ko konkrētais uzņēmums var nodrošināt, tādēļ nopietni jādomā par pieejamajām ražošanas jaudām, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi un neciestu jau esošie klienti," saka Salmanis, "mēs plinti krūmos nemetam, jo projekta ietvaros saredzam iespējas diversificēt savus tirgus, lai nebūtu sekas gadījumā, ja iestājas tā saucamais "cietais" Brexit."

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs sarunā arī sacīja, ka projekts "LEF Network To China" vērtējams ļoti pozitīvi, jo arī iesaistīto partneru vidū noteikti veidosies sadarbība: "Domāju, ka ar Igaunijas un Somijas uzņēmumiem sarunas un līgumi būs daudz ātrāk nekā ar Ķīnu, jo šis tirgus mums ir daudz tuvāks un vēl pagaidām saprotamāks."

Projekts "LEF Network to China" tiek finansēts pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic programm" ietvaros, kā mērķis ir attīstīt reģiona konkurētspējīgu ekonomiku, veicinot jaunu tirgu apgūšanu un eksportu. Saistībā ar to, ka Ķīnas biznesa specifika prasa ilgtermiņa attiecību veidošanu ar potenciālo sadarbības partneri Ķīnā, projekta formāts paredz fokusētu darbu ar konkrētiem septiņiem uzņēmumiem no Latvijas, pieciem no Somijas un septiņiem no Igaunijas. Nākamie soļi ietver dalību izstādē Ķīnā, biznesa braucienus, apmācības un mārketinga konsultācijas uzņēmumiem.