LB samazinājusi inflācijas prognozi un paaugstinājusi IKP pieauguma prognozi šim gadam

Latvijas Banka samazinājusi gada vidējās inflācijas prognozi 2023. gadam no 10,9% līdz 10%, piektdien preses konferencē informēja Latvijas Bankas (LB) Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste.

Savukārt gada vidējās inflācijas prognoze 2024. gadam ir samazināta no 4,4% līdz 2,7%, bet gada vidējās inflācijas prognoze

2025.gadam samazināta no 3% līdz 2,6%.

Vienlaikus LB samazinājusi arī pamatinflācijas, kas neietver pārtikas un enerģijas cenas, prognozes.

Tostarp 2023.gadam pamatinflācijas prognoze samazināta no 7,8% līdz 7,7%, 2024.gadam - no 6% līdz 5,8%, bet 2025.gadam - no 5% līdz 4,8%.

Vienlaikus LB palielinājusi Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētā krituma par 0,3% līdz pieaugumam 0,5% apmērā.

Rutkaste pauda, ka Latvijā ekonomikā recesija ir jau aiz muguras, vienlaikus gan arī atzīmējot, ka IKP šā gada prognozēs pārmaiņas ir diezgan "kosmētiskas".

Latvijas Banka samazinājusi arī IKP pieauguma prognozi 2024.gadam no iepriekš prognozētajiem 4,4% līdz 3,7%, bet 2025.gadā ekonomikas pieauguma prognoze samazināta no 3,5% līdz 3,3%.