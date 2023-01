LDz sāk darbu Igaunijā, par Krievijas preču iespējamo vešanu izvairīgi

Igaunijas valstij piederošais dzelzceļa uzņēmums "Operail" no šī gada 1. janvāra vairs savas valsts teritorijā neveic Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču kravu pārvadājumus. Kā ziņo Igaunijas mediji, šī biznesa "niša" gan nav palikusi tukša un daļu šo preču pārvadājumu tagad pārņēmusi Latvijas valsts uzņēmuma "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) meitaskompānija "LDz Cargo". LDz pārstāvji "Delfi Bizness" uzsver – nekādas pret Krieviju un Baltkrieviju ieviestās sankcijas pārkāptas netiek, tomēr izvairās skaidri atbildēt, vai Igaunijā pārvadās kravas, kuras vairs nav atļauts pārvadāt kaimiņvalsts dzelzceļa pārvadātājam.

LDz šonedēļ paziņoja, ka tā meitasuzņēmums "LDz Cargo" uzsācis darbību Igaunijā. Procesu nepieciešamo atļauju saņemšanai kravu pārvadājumu sākšanai Igaunijā LDz esot sācis jau pagājušā gada pirmajā ceturksnī.

Uzņēmumā skaidro, ka tas veiks kravu pārvadājumus tikai Igaunijas iekšzemē. Arī līgums ar "Igaunijas dzelzceļu" ir noslēgts par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu tikai Igaunijas teritorijā. Pēc Igaunijas sabiedriskā medija ERR ziņotā, līgums paredz, ka "LDz Cargo" nodrošina ritošo sastāvu, bet, kamēr vilcieni atrodas Igaunijas teritorijā, ir jānodarbina vietējie mašīnisti, jo viņiem jāprot igauņu valoda.

Tomēr to, vai "LDz Cargo" turpmāk veiks tos Krievijas un Baltkrievijas kravu pārvadājumus, kurus no gada sākuma liegts pārvadāt Igaunijas valsts dzelzceļa kravu pārvadātājam "Operail", LDz pārstāve Agnese Līcīte konkrēti neatbild, arī lūdzot to precizēt.