Lēmumu atļaut starptautiskos pasažieru gaisa pārvadājumus uz un no trešajām valstīm atliek līdz otrdienai

Ministru kabinets piektdien vēl nelēma par Satiksmes ministrijas priekšlikumu atcelt aizliegumu starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadājumiem caur lidostām uz un no trešajām valstīm, uzdodot līdz otrdienas sēdei precizēt atsevišķus jautājumus.

"Latvija ir vienīgā ES valsts, kurā nenotiek lidojumi uz trešajā valstīm, citas valstis aktīvi izmanto šos lidojumus. un arī Latvijas iedzīvotāji aktīvi izmanto šos lidojumus uz šīm valstīm," MK sēdē sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits, piebilstot, ka iedzīvotāji ceļo uz Ēģipti, Turciju un citām valstīm caur kaimiņvalstīm, kas rada zaudējumus Latvijas ekonomikai.

"Latvijas nacionālais pārvadātājs ir nodibinājis filiāli Lietuvā, lai lidotu uz šīm valstīm, tādējādi faktiski ar šo ierobežojumu graujam mūsu valsts ekonomiku," uzsvēra Linkaits.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš pauda bažas par potenciālu vīrusa ierašanos Latvijā, atļaujot šos pārvadājumus, un vaicāja, kādas drošības prasības būtu iebraucējiem. Kariņš kā piemēru minēja Lielbritāniju, kur ieceļotājiem no šīm valstīm pašiem jāapmaksā pašizolācija viesnīcā 10 dienas un testu veikšana par saviem līdzekļiem, kas kopā izmaksā vairāk nekā 1000 mārciņu, tādējādi atturot iedzīvotājus no ceļošanas. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs gan sacīja, ka šāds risinājums visdrīzāk nestrādātu, ņemot vērā iepriekšējo negatīvo pieredzi, kad ieceļotāji tika izmitināti viesnīcās.

Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovskis atsaucās uz Lietuvas pieredzi, kur skrupulozi iebraucējiem tiek salīdzināta "Covidpass" informācija ar personas dokumentiem, jo bieži vien ieceļotāji "Covidpass" norāda citus datus un pēc tam viņi vairs nav izsekojami.

Kariņš vērsās pie iekšlietu ministra Sanda Ģirģena, vaicājot, vai ir iespējams izkontrolēt iebraucēju plūsmu, kurš uzsvēra, ka iebraucējiem tiek prasīti testa rezultāti, "Covidpass" informācija un robežsardze veic visus nepieciešamos kontroles pasākumus.

"Sekojam līdzi un kontrolējam situāciju, līdz ar to neredzam problēmu un risku neizkontrolēt iebraucējus," sacīja Ģirģens.

Rinkēvičs rosināja ieviest vēl vienu papildus testu lidostā, ko varētu veikt tiem iebraucējiem, kas nešķērso lidostu tranzītā, un šai idejai piekrita veselības ministrs Daniels Pavļuts, norādot, ka vajadzētu attiecināt testēšanas prasību ne tikai uz tiem, kuri paliek valstī, bet arī tiem, kas lido tranzītā.

Kariņš sacīja, ka priekšlikumu ļaut ieceļošanu trešajām personām idejiski atbalstīs, taču vairākus jautājumus, kas sēdes laikā radās papildus, lūdza precizēt līdz otrdienai, kad tiktu pieņemts gala lēmums .

SM skaidro, ka grozījumi nepieciešami, jo citas valstis (tostarp Igaunija un Lietuva) atļauj pasažieru pārvadājumu veikšanu uz/no trešajām valstīm un praksē vērojama situācija, ka pasažieri šādus braucienus veic, izmantojot tranzīta iespējas caur kaimiņvalstīm vai pa sauszemi, skaidro SM.

Atļaujot kontrolētus pasažieru pārvadājumus būtiskajiem ceļotājiem ar tiešajiem lidojumiem, tiks uzlabota ceļotāju plūsmas izsekošana un kontrole epidemioloģiskās drošības nolūkos, uzskata SM.

Rosinot grozījumus, SM norāda, ka, dati pēc pārvadājumu aizlieguma atcelšanas Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ietvaros skaidri parāda, ka starptautisko pasažieru pārvadājumu aizliegums pats par sevi neietekmē jaunu Covid-19 gadījumu skaitu, jo ievesto gadījumu skaits ir neliels, it īpaši, ceļojot ar gaisa transportu, norāda SM.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka nav korelācijas starp aviopārvadājumiem un Covid-19 izplatību, kad vīruss jau izplatās lokāli. 2020. gadā Latvijā kopumā ir apstiprināti 40 904 Covid-19 saslimšanas gadījumi, no tiem ievesti ir 892 gadījumi, no kuriem, savukārt, 250 gadījumi ir ar gaisa transportu, kas ir 0,61% no visiem apstiprinātajiem gadījumiem. Arī 2021. gadā lielākais Covid-19 gadījumu skaits tiek ievests ar privāto transportu: laikā no 1. līdz 5. nedēļai Latvijā ievesti 130 gadījumi, no kuriem ar aviāciju – 26. Pēdējās nedēļās, ievērojot papildus uzlikto pienākumu uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu pirms iekāpšanas, ievesto Covid-19 gadījumu skaits ar aviāciju katru nedēļu samazinās, uzsver SM.

Personām ieceļojot Latvijā ar automašīnu, ir lielākas iespējas neaizpildīt Covidpass.lv apliecinājumu. Šīs personas, pārvietojoties ar automašīnu, var būt kontaktā ar daudzām citām personām gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, kas var novest pie lielāka šo personu inficēšanās riska un kontaktpersonu neizsekojamības. Ceļotāju ieceļošana ar tiešajiem lidojumiem ļaus labāk kontrolēt un izsekot ceļotāju plūsmu, uzskata SM.

Pasažieri (gan ārvalstnieki, gan Latvijas valstspiederīgie, gan Latvijā dzīvojošie) no augsta riska valstīm Latvijā var ierasties caur kaimiņvalstu lidostām, izmantojot sauszemes transportlīdzekļus. Ja pasažieri ierastos ar tiešo lidojumu no šiem galamērķiem, to kontrole un anketēšana tiktu nodrošināta labāk. Piemēram, 2020. gada 40. un 41. nedēļā visvairāk ievesto gadījumu bija no Ukrainas (kopā 14 gadījumi) un Krievijas (kopā 8 gadījumi). Līdzīga situācija ir 2021. gadā, kad 6. nedēļā no Turcijas Latvijā ieradusies viena persona, kurai atklāta Covid-19 saslimšana, 5. nedēļā no Krievijas divas, 4.nedēļā – no Ēģiptes viena, no Baltkrievijas viena, lai gan tiešo gaisa pārvadājumu no Rīgas uz šo valstu lidostām nebija. Tas nozīmē, ka šie gadījumi ievesti pa sauszemi, radot risku, ka pa ceļam līdz pašizolācijas vietai attiecīgās personas saskarsies ar citiem cilvēkiem gan Latvijā, gan citās valstīs, uzsver SM, piebilstot, ka šīs kontaktpersonas būs grūtāk izsekojamas atšķirībā no gadījuma, ja personas Latvijā būtu ieradušās ar gaisa satiksmi.

Vienlaikus SPKC ir apliecinājis, ka tam ir laba sadarbība ar citu valstu veselības aizsardzības iestādēm un, ja epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā secināts, ka gaisa kuģī ir atradusies citas valsts persona, kas ir atzīstama par kontaktpersonu saslimušajai personai, tad šī informācija tiek nodota attiecīgās valsts veselības aizsardzības iestādēm, norāda SM.