'LG Electronics Latvia' apgrozījums pērn - 81 miljons eiro

Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirgotāja SIA "LG Electronics Latvia" apgrozījums pagājušajā gadā sasniedzis 81,655 miljonus eiro, kas bija par 5,8% jeb 4,503 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gadā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma apgrozījums pērn atsācis uzrādīt kāpumu pēc iepriekšējos gados novērotā samazinājuma, liecina "Lursoft" multi atskaite.

Arī uzņēmuma peļņa 2018. gadā pieauga, tā bija 1,433 miljoni eiro, kas bija par 9,2% vairāk nekā 2017. gadā.

"LG Electronics Latvia" importē mājsaimniecības un elektroniskās iekārtas no "LG Electronics" grupas sabiedrībām un pārdod tās Baltijas tirgū. Lielāko daļu no uzņēmuma apgrozījuma veido televizoru pārdošana - pagājušajā gadā ieņēmumi šajā kategorijā veidoja 64,7 miljonus eiro, ieņēmumi no veļas mašīnu pārdošanas bija 10,4 miljonus eiro, bet ieņēmumi no ledusskapju pārdošanas - 6,6 miljonus eiro, sacīts uzņēmuma gada pārskatā.

Uzņēmums atzīmē, ka 2018. gadā konkurence Baltijas tirgū kļuva vēl sīvāka, nekā iepriekš, tādēļ "LG Electronics Latvia" nolēma koncentrēties uz patērētāju elektronikas biznesa ienesīgākajiem un konkurētspējīgākajiem produktiem.

Vairumtirgotājs Latvijā pagājušajā gadā realizējis preces 26,2 miljonu eiro apmērā (pieaugums par 27% salīdzinājumā ar 2017. gadu), savukārt ienākumi no preču pārdošanas citās Eiropas Savienības valstīs bija 51,6 miljoni eiro (samazinājums par nepilnu 1%), savukārt ārpus Eiropas Savienības pārdotas preces 3,8 miljonu eiro apmērā (samazinājums par 14%).

Šogad "LG Electronics Latvia" plāno palielināt pārdošanas apgrozījumu un nostiprināt savu pozīciju Baltijas reģionā, sacīts gada pārskatā.