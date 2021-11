LIAA konkursā meklē Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības vadītāju Kanādā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi konkursu uz Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības vadītāja Kanādā (Toronto) amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pieteikties konkursam var līdz 2021.gada 20.decembrim.

Pēc LIAA mājaslapā publiskotās informācijas, deleģējuma līgums par LIAA uzdevumu īstenošanu Kanādā tiks slēgts uz diviem gadiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

Starp prasībām pretendentiem ir augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, vadības zinībās vai tirgzinībās, darba pieredze starptautiskajā uzņēmējdarbībā, mārketingā vai tirdzniecībā (vismaz trīs gadi) un darba pieredze vadošā amatā (vismaz trīs gadi), zināšanas par valsts pārvaldes darbību Latvijā un prasme pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvus, zināšanas par uzņēmējdarbību un tās tiesisko vidi Latvijā, tostarp par valsts atbalstu komercdarbībai, vēlama darba pieredze Kanādas biznesa vidē un vēlamas zināšanas par Kanādas uzņēmējdarbības vidi.

Tāpat starp prasībām pretendentiem ir latviešu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei, angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī, teicama prezentāciju sagatavošanas un prezentēšanas prasme, spēja patstāvīgi organizēt un plānot darbu un izpildīt veicamos uzdevumus noteiktajos termiņos, spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par tiem un spēt risināt problēmu situācijas, kā arī sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem, prasme lietot biznesa vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas, piemēram, klientu attiecību pārvaldības sistēmu "CRM", komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes - komunikācija ar medijiem.

Amata pretendentiem minēti arī sasniedzamie rezultāti - Latvijas uzņēmumiem jāsniedz 20 konsultāciju, tostarp jābūt septiņām padziļinātajām konsultācijām, jāapstrādā 20 Kanādas eksporta pieprasījumu, jāīsteno divas potenciālo iepircēju vizītes uz Latviju, jāsasniedz četri Latvijas uzņēmumu realizēti eksporta projekti Kanādā, Latvijas uzņēmumu Kanādā iegūto sadarbības partneru vai noslēgto līgumu vai nodoma protokolu īpatsvaram no apstrādāto Kanādas eksporta pieprasījumu un Latvijas eksporta piedāvājumu skaita jāveido 20%, jāuzrunā 20 potenciālie investori, no tiem prioritārajos sektoros - 10, jāuzrunā četri Kanādas kapitāla komersanti, jāuzrunā divi vidēja vai ilgtermiņa stratēģiskie partneri investīciju un tehnoloģiju jomā, jāīsteno bilaterāls pasākums RIS3 viedās specializācijas jomas vērtību ķēžu ekosistēmas dalībniekiem, jāīsteno investīciju un inovāciju kampaņa kādā no prioritārajiem sektoriem, jāsāk darbs pie četru projektu realizācijas ar potenciālajiem investoriem, tostarp ar vienu jau Latvijā reģistrētu Kanādas kapitāla komersantu un ar vienu potenciāli jaunu investoru, kā arī jāsāk darbs pie divu projektu realizācijas ar potenciālajiem stratēģiskajiem partneriem.

Starp citiem uzdevumiem un pienākumiem minēts arī, ka ir jāpilda LIAA direktora, direktora vietnieku un Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktora norādījumus attiecībā uz Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Kanādā darbības nodrošināšanu, kompetences ietvaros jāpiedalās dažādās sanāksmēs un apspriedēs, kas saistītas ar Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Kanādā darbības nodrošināšanu, jāpārstāv LIAA intereses dažādās augsta līmeņa tikšanās, semināros, sniedzot prezentācijas par Latvijas uzņēmējdarbības vidi un LIAA darbību, kā arī jādibina un jāuztur regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskajām organizācijām. Uzdevumu veikšanā būs jāsadarbojas ar Latvijas vēstniecību Kanādā, tostarp atbilstoši Latvijas vēstniecības Kanādā pieprasījumam un norādījumiem jāpiedalās tikšanās ar Latvijas vēstniecību Kanādā, informējot par uzdevumu izpildi un plānotajām aktivitātēm.

LIAA ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkls palīdz Latvijas uzņēmumiem atrast sadarbības partnerus ārvalstu tirgos un ārvalstu uzņēmumiem sākt uzņēmējdarbību Latvijā.